“想寫壹部蘊含韓國認同感的小說，希望女兒長大後能讀”. March. 20, 2024 07:49. by 李智允記者 asap@donga.com. “我想寫壹部蘊含著韓國認同感的奇幻小說。希望我4歲的女兒長大後能讀。” 撰寫成為美國《紐約時報》暢銷書的兒童小說《The Gifted Clans》系列的韓裔新西蘭小說家格雷西•金（38歲•金成恩）最近應新西蘭駐韓大使館的邀請，為參加兩國文化交流項目來到了韓國。18日，在首爾中區的大使館接受《東亞日報》采訪的金作家表示：“韓國文化故事非常豐富，可供創作的素材無窮無盡。” 3歲時移民新西蘭的她從2019年開始作為專業作家活動。代表作《The Gifted Clans》三部曲（2021~2023年）講述了生活在美國洛杉磯的韓裔青少年魔法師們展開的冒險故事。該書深受2010年代出生的兒童讀者的喜愛，還登上了《紐約時報》兒童圖書領域的暢銷書排行榜。金作家解釋說：“奶奶經常給我講鬼怪和老虎登場的故事”，“我的作用是添加自己的固有感覺，把故事傳給下壹代。” 在《The Gifted Clans》中，出現了很多巧妙變奏的韓國素材。稱呼沒有魔法能力的主人公是“人類（saram）”，孩子們通過美國代表性的韓國市場連鎖店“H超市”炸雞櫃臺進入魔法院。不僅用“鬼神（gwisin）”專用手機聊天工具與去世的奶奶對話，《東醫寶鑒》的作者許浚也作為具有治愈能力的“熊種族”的守護神登場。 金作家通過意外的契機走上了作家之路。作為新西蘭外交官，她在中國大陸和臺灣等地工作了約10年，2017年在北京被診斷為“如果不馬上手術，就會失去視力”。手術後幾個月裏過著看不見前方的生活，“長大後壹度忘記的好奇心和魔法讓我睜開了眼睛。” 對於最近在英美圈文學和電影等整個文化界掀起的“韓國離散（移民）”熱潮，她指出：“雖然親身體驗到離散的人不多，但是對人情和歸屬的欲求是普遍的感情，所以引起了很大的反響。”金作家表示感謝說：“《The Gifted Clans》也講述了想要得到家人的認可，隸屬於魔法世界的主人公的成長記”，“多虧了移民敘事浪潮變豐富，才能寫出快樂和魔法。“《The Gifted Clans》今年還將被翻譯成韓文版在韓國出版。

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