生病之人口袋裏的錢. March. 20, 2024 07:48. . 有人像照亮黑暗世界的光壹樣。現在在奈飛（Netflix）上也能看到的紀錄片《大人金章河A Man Who Heals the City》的主人公就是這樣的人。他把在晉州開中藥鋪賺的錢毫無保留地分給了需要的地方。為了給像自己壹樣沒有錢而沒能學習的人提供接受教育的機會，他建立學校，並毫不吝嗇地支援了1000多名貧困學生上大學，最終他又將傾家蕩產建的學校捐贈給了國家。他毫不吝嗇地向文化及人權團體提供資金，但卻沒有說出自己的名字。 他為什麽會過這樣的生活呢？他的話中有答案。“如果我賺了錢，終究是從疾苦之人那裏賺來的錢。”正如他所說：“如果選擇其他職業，可以用這些錢過上好日子，過上豪放的生活。”但是，他沒有隨便花掉生病之人口袋裏的錢，而是把這些錢都攢起來回饋給了社會。當今世界上，怎樣的醫療人員才會認為以生病之人為對象賺了錢就該把錢回饋給社會呢？即使說金錢就是壹切也不為過，現實中壹切都被金錢所左右。但是看紀錄片的話，世界上有這樣的人。“糞便堆起來會有臭味，但散開就會變成肥料，開花結果。錢也是如此，只有分享給周圍的人，社會才能開花結果”，他這樣說並實踐了利他的人生。 但他堅決拒絕外界對自己的偶像化。不自誇，去參加聚會就坐在壹個角落裏。照片中的他經常坐在遠離聚光燈的地方。因為他的謙遜已成為身體的壹部分。在周易的64卦中，他當然最喜歡（謙遜的）謙字卦。在金錢使人狂妄的世界裏，他因為金錢而更加謙遜了。他擁有的錢是從疾苦之人那裏賺來的的倫理意識使他變得謙遜起來。

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