“廢除公示價格現實化”……維持在行情七成左右. March. 20, 2024 07:50. by 金炯民記者、吳承俊記者 kalssam35@donga.com、ohmygod@donga.com. 韓國政府正在推進全面廢除“公示價格現實化計劃”。該計劃從2020年起實施，目的是到2030年為止，把公示價格的現實化率（反映行情的比率）提高到市價的90%，也壹直有人因此提出了國民納稅負擔急劇上升的問題。 但這是需要修改《房地產公示法》的問題，只有在野黨的協助下，才能越過國會的門檻。因此有人指出，在沒有具體實行計劃的情況下，在議會選舉前首先表明“廢除方針”，這是稅收民粹主義。 尹錫悅總統19日在首爾市永登浦區文來藝術工廠舉行了主題為“用城市革新打造的漢江奇跡”的第21次民生討論會。尹錫悅表示：“過去政府在房地產政策失敗導致房價上漲後，試圖通過懲罰性征稅來收拾殘局。為了不讓國民（因加強稅負）感到焦慮，將全面廢除盲目的公示價格現實化計劃。” 根據這壹計劃，全國共同住宅公示價格在2021年和2022年分別比前壹年上漲19.05%和17.20%，財產稅和綜合房地產稅等也隨之急劇上漲。 國土交通部去年決定全面重新討論現實化計劃，並將於今年11月左右公布委托研究實施結果。但如今，僅廢除這壹計劃的方針就提前了7個月左右、在議會選舉之前發表。國土部相關人士表示：“很可能不會提高到目前現實化率（69%）以上。計劃今後不作改變、原樣適用通過11月委托研究得出的適當現實化率。” 國土部當天公布的2024年共同住宅公示價格顯示，全國共同住宅公示價格比去年平均上漲1.52%，首爾上漲3.25%。雖然公示價格現實化率凍結在2020年的水平（69%），但部分地區房價去年出現了上漲。特別是首爾市江南地區等部分園區行情大幅上漲，預計會出現擁有稅上漲10%-20%以上的事例。 尹錫悅在當天的討論會上表示，“將對永登浦等首爾原市中心進行大改造，革新城市空間”，同時發表了改善城市老舊住宅及減輕平民、青年居住費用的方案。政府計劃通過“新村項目”，將在10年內最多支援10萬億韓元的老舊住宅維修資金。

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