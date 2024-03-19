世界排名第壹的舍夫勒，在球員錦標賽上首次實現兩連冠. March. 19, 2024 07:36. by 姜泓求 windup@donga.com. 男子高爾夫世界排名第壹的斯科蒂•舍夫勒（28歲•美國）在球員錦標賽50年歷史上首次實現了大賽2連冠。在該大賽上三次奪冠的“金熊”傑克•尼克勞斯（84歲•美國）和兩次奪冠的“高爾夫皇帝”泰格•伍茲（49歲•美國）曾無緣衛冕大會冠軍。被稱為美國職業高爾夫（PGA）巡回賽“第五大滿貫賽事”的球員錦標賽是巡回賽獎金最多的賽事。 18日，舍夫勒在美國佛羅裏達州蓬特韋德拉海灘TPC鋸齒草球場（72桿）舉行的大會最後壹輪第4輪比賽上，全場零柏忌，射下1記老鷹球、6支小鳥球，減少了8桿，最終以低於標準桿20桿共268桿的總成績登上了冠軍寶座。舍夫勒以1桿優勢戰勝並列第2位的集團，在贏得個人第8個美巡賽冠軍的同時受獲了450萬美元（約60億韓元）的冠軍獎金。此次大賽的總獎金為2500萬美元（約333億韓元）。繼11日結束的阿諾德•帕爾默邀請賽（冠軍獎金400萬美元）之後，連續兩場大賽奪冠的舍夫勒壹周內僅獎金就賺了850萬美元（約113億韓元）。 落後領先者贊德•謝奧菲勒（31歲•美國）5桿，以並列第6位開始最後壹輪比賽的舍夫勒當天在4號洞（4桿）以壹記老鷹球開啟了逆轉之路。舍夫勒在92碼（約84米）距離上用挖起桿擊出的球在果嶺上彈跳了兩次後直接進入洞內，隨即揮拳提升了自信心。進入後半段，舍夫勒繼續上演小鳥球秀，並在16號洞（5桿）抓住小鳥球，與謝奧菲勒並列位於第壹。此後，以壹桿之差落後的並列第2位集團的謝奧菲勒、布萊恩•哈曼（37歲•美國）、溫德姆•克拉克（31歲•美國）均在18號洞（4桿）未能減少桿數，在沒有延長賽的情況下結束了勝負。隨著克拉克的小鳥推桿滑過球洞，舍夫勒的冠軍已成定局。 賽後出席冠軍記者招待會的舍夫勒表示，“很高興再次坐在這裏。在連壹次冠軍都很難奪取的球員錦標賽上連續奪冠是非常特別和值得感謝的事情。”此前，在第2輪比賽途中因頸部扭傷而出現疼痛的舍夫勒當天還在脖子後部纏上膠帶參加了比賽。據說，他在推桿之前閱讀果嶺坡度時遇到了困難。 2017年大賽冠軍得主金施佑（29歲）當天射落1記老鷹球、7支小鳥球，吞下1個柏忌，打出低於標準桿8桿的成績，最終以低於標準桿15桿共273桿的成績排名並列第6位結束了比賽。他是唯壹進入前十名的韓國選手。金施佑的世界排名從第53位躍升至第44位。

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