櫻花過早盛開，美日感受“溫室效應不安”. March. 19, 2024 07:36. by 洪禎秀 hong@donga.com. “頂級盛開！頂級盛開！” 17日，美國國立公園管理廳在社交媒體X（原“推特”）上發布了首都華盛頓的櫻花名勝“潮汐湖”櫻花盛開的公告。上傳的文章是為了宣傳今年華盛頓的櫻花開花時間比平時提前了兩周。 潮汐湖壹帶從1921年起正式種植櫻花。此後，平均櫻花盛開日為每年的4月4日左右。但近年來受氣候異常等因素影響，提前6天左右至3月30日。據《華盛頓郵報》報道，特別是今年的盛開日（17日）和2000年壹樣，是歷史上第二早。歷史上最早的壹年是1990年，3月15日盛開。 至少擁有4000棵櫻花的華盛頓當局決定從23日起到4月7日舉行年度櫻花慶典。但在慶典開幕前，市中心已經到處都擠滿了賞櫻花的人。 壹提到“櫻花”就會想起的代表性國家日本也出現了類似現象。據彭博社報道，每年都會發布“櫻花開放預測地圖”的日本氣象協會最近表示：“預計名古屋、福岡等全國主要城市的櫻花開花時間早於往年。”氣象廳表示，自1953年以後，首都東京的平均開花日每10年提前1.2天。此外，荷蘭阿姆斯特丹、加拿大溫哥華等地也出現了櫻花早開的現象。 有分析認為，這與全球氣溫上升不無關系。東京都環境部表示，在過去的100年裏，東京的平均氣溫上升了3攝氏度。歐盟也公開表示，今年1月是地球歷史上最溫暖的1月。 美國生物季節觀測網絡的理事特雷莎·克裏明斯（音）預測說：“如果氣候變暖導致冬天更加溫暖，樹木就會經歷‘混亂’，開花時間反而會推遲。”這也會對經濟造成負面影響。因為櫻花開得越早，賞櫻時間就越短，旅遊業就會受到打擊。據華盛頓當局透露，每年為觀看櫻花慶典而前往華盛頓的遊客至少達150萬人，由此產生的經濟效果是1億美元（約1300億韓元）。

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