特朗普：“如果我敗選，美國將變成壹片血海”. March. 18, 2024 08:05. by 洪禎秀 hong@donga.com. “如果我今年在總統選舉中失利，整個美國將變成‘血海’。” 美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（照片）威脅稱，“要對外國產汽車征收100%關稅”，還發表了特有的威脅性言辭。美國總統拜登競選團隊聲討說：“這是政治暴力威脅。難道是希望再次發生1月5日沖擊國會事件嗎?” 特朗普16日在為出馬競選俄亥俄州參議員的企業家伯尼·莫雷諾站臺並發表的演講中表示：“如果我在大選中獲勝，將對外國產汽車征收100%的關稅。”他還指責稱：“中國國家主席習近平雖然是我的朋友，但中國在墨西哥建造了巨大的怪物汽車工廠，連美國人也不雇傭，卻想向美國銷售汽車。” 然後特朗普就冒出了問題發言。他說：“如果我當選，中國將無法向美國出售那些車；相反，如果我輸了，整個美國將變成壹片血海。”美國有線電視新聞網（CNN）報道說：“當天的演講現場因為刮起了強風，特朗普抱怨說看不清提詞器，以‘自由風格’進行了演講。” 特朗普還毫不猶豫地對非法移民做出了非人格的發言。他聲稱：“通過國境進入美國的大部分移民都是本國監獄出身。他們不是人類，而應看作是動物。” 拜登團隊立即發表了批評聲明。競選團隊發言人詹姆斯·辛格指出：“特朗普的支持者們不服2021年大選結果，犯下了大規模暴力事件。難道妳希望再次發生1月6日沖擊國會的事件嗎?”對此，特朗普團隊再次反駁道：“拜登的政策正在給汽車產業和勞動者帶來‘經濟上的血海’。” 美國政治專門媒體《政客》指出：“特朗普的‘血海’具體意味著什麽尚不清楚。預計11月大選將成為拜登和特朗普雙方壹再提起1月6日事件的‘醜惡競爭’。”

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