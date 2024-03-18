朝鮮首次對金正恩女兒金主愛首次使用“領路人”壹詞. March. 18, 2024 08:05. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鮮首次對國務委員長金正恩的女兒金主愛（音）使用了“向導”（領路人）壹詞。此前，朝鮮壹直把2022年11月首次露面的金主愛稱為“親愛的子弟”或“尊敬的子弟”。有分析認為，隨著把對金正恩的稱呼用在金主愛身上，朝鮮可能會正式展開針對接班人的偶像化工作。 朝鮮中央通訊社和《勞動新聞》16日報道稱，金正恩和女兒金主愛前壹天視察了溫室農場竣工儀式和空降部隊訓練。媒體當天的報道中出現了多種用法的“領路人”壹詞，其中既有“領路人金正恩”“黨中央的領路人”，也有“偉大的領路人們”。媒體說，“偉大的領路人們和黨政軍幹部們壹起參觀了江東綜合溫室”。 韓國政府消息靈通人士稱：“朝鮮似乎是在分階段地向人民公開暗示接班人的說法。此次視察溫室農場的照片，從構圖上看大部分都是以金主愛為主人公的。”韓國情報當局也認為，綜合此前的公開行動和禮遇水平等來看，目前金主愛很有可能成為接班人。金主愛在黨幹部們所在的地方，在金正恩身旁拿著雙筒望遠鏡觀看了空降部隊的訓練。 朝鮮中央電視臺16日公開了金正恩和金主愛乘坐上個月俄羅斯總統普京贈送的“阿魯斯”汽車前往溫室工廠的畫面。車上掛著朝鮮稱為“戰勝節”的停戰協定簽署日（1953年7月27日）車牌。據悉，被稱為“俄羅斯版勞斯萊斯”的阿魯斯重7噸，擁有防彈玻璃和化學攻擊防禦系統等，每輛價格高達1700億韓元。進口高價車輛違反了聯合國安理會對朝制裁決議，但朝鮮最近故意暴露奔馳邁巴赫等金正恩專用車輛。

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