“為什麽不能進行裁軍協商”……要應對特朗普第二期"韓半島大混亂". March. 18, 2024 08:04. . 美國前代理國防部長克裏斯托弗·米勒被認為是美國前總統特朗普再次執政時國防部長的第壹候選人，他在接受《東亞日報》采訪時，就“凍結朝鮮核武器-放寬制裁”的談判論表示：“值得討論。”米勒就對朝裁軍協商論表示：“為什麽不行?我是贊成的。如果韓國政府持有更廣闊的視角，美國也會表示歡迎。”他還強調韓美之間“更加平等的夥伴關系”，並表示：“現在是時候互相坦誠地討論是否仍然需要2.85萬名駐韓美軍，還是需要變化了。” 米勒的發言預示著，如果特朗普第二個政權上臺，拜登政府的韓半島政策將全面轉變。當然，米勒強調這是“個人意見”，但從每壹句話中可以看出特朗普第壹期政策的延長線上對拜登政府政策的整體重新研究的意誌。米勒是特朗普表示“政權末期做得很好”並列入下任國防部長人選的人物。他在包含特朗普重新執政議程的《項目2025》的國防領域報告中也曾提議，“韓國應該主導對朝鮮的常規防禦。” 事實上，這壹發言可能只是進壹步具體化了特朗普對韓半島的應對基調。特朗普要求韓國大幅增加防衛費分攤額，同時向朝鮮強調他與金正恩的良好關系。米勒不僅強調了分攤額，還強調了韓國的“更多責任”，提出了“為地區穩定的大妥協”，把重點放在了對朝鮮的談判上。對於韓國的核武裝，他表示：“可以審視壹下過去被認為是討論禁區的各種領域。”這足以被解讀為，依靠同盟的力量對朝鮮進行延伸威懾的基調有可能動搖。 已經經歷特朗普第壹期混亂的國際社會，對特朗普復出的可能性非常緊張。對於頭頂著朝鲜核武器依靠美國核遏制力的韓國來說，這不能不說是巨大的考驗。不能排除因為無理的費用要求同盟關系出現裂痕、朝美之間通過適當的妥協接受朝核現實的最壞情況。要在假設所有可能性的縝密戰略下，進行周密的應對。最重要的是，為了在不損害同盟的情況下與周邊國家建立建設性關系，應該用擴張力和靈活性武裝韓國的外交。

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