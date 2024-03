道奇韓國行,大谷翔平公開妻子身份壹同入境……小塔蒂斯在廣藏市場拍下糖燒餅認證照. March. 16, 2024 07:53. by 李憲宰 uni@donga.com. “Let's go Shohei,Let's go Dodgers。” 效力美國職業棒球大聯盟(MLB)的“超級明星”大谷翔平(洛杉磯道奇隊)15日下午出現在仁川國際機場入境口的瞬間,等待的球迷們壹致高喊著為大谷和道奇隊加油的口號。身穿舒適的運動服、倒戴棒球帽的大谷翔平臉上帶著微笑,輕輕低頭向球迷們致意。在大谷登上飛往韓國的飛機之前,通過自己的社交媒體首次公開的妻子田中真美子在後面壹步左右的距離跟著大谷。日本前女籃球隊隊員田中真美子,也用燦爛的微笑向球迷們致意。 道奇隊選手團為了20、21日在首爾高尺天空巨蛋體育場舉行的與聖地亞哥教士隊的2024 MLB開幕兩連戰(首爾系列賽),當天訪問了韓國。首爾系列賽是在韓國本土首次舉行的MLB常規賽比賽。大谷翔平和田中真美子雖然稍微分開走,但是穆基•貝茨、弗雷迪•弗裏曼等拉著妻子的手壹起進入了入境口。每當在電視上看到的MLB明星級選手們出現時,球迷們的歡呼聲就會更大。 道奇隊選手團分乘事先準備好的巴士前往位於首爾汝矣島的宿舍。道奇隊的選手們在當天休息後,將從16日開始在高尺天空巨蛋體育場進行訓練。訓練結束後,主教練大衛•羅伯茨和大谷、貝茨、弗裏曼等將參加記者招待會。道奇隊將於17日和18日分別與Kiwoom隊和韓國棒球代表隊進行練習賽,提高實戰感覺後,於20日在首爾舉行新賽季揭幕戰。 聖地亞哥代表團於15日淩晨1點半左右抵達韓國。成長為聖地亞哥教士隊核心選手的遊擊手金河成表示,“現在有了實感,心情很好。球迷們應該很期待,我們會盡最大努力打好比賽。”今年加盟聖地亞哥隊的投手高祐錫也表示:“雖然很累,但狀態很好。”包括兩人在內,曼尼•馬查多、小費爾南多•塔蒂斯等為從淩晨開始就等待自己的球迷壹壹簽名等,對球迷的服務也非常認真。 早早放下行裝的聖地亞哥選手們當天訪問了首爾各處,度過了愉快的時光。小塔蒂斯在自己的社交媒體上上傳了來到首爾廣藏市場吃糖燒餅和餃子湯等的樣子。在聖地亞哥選手團宿舍附近的汝矣島“現代首爾”見到馬查多和桑德爾•博哈爾茨等人的粉絲們的目擊之談也紛紛上傳到了網絡社區。

