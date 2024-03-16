“三星有望獲美國超60億美元半導體補貼”. March. 16, 2024 07:53. by 郭道英 now@donga.com. 有預測稱，根據美國政府的半導體支援法案（又稱“芯片法案”），三星電子將獲得60億美元（約7.98萬億韓元）以上的補助金。這壹金額超過了臺灣TSMC（臺積電）將獲得的50億美元補貼。 彭博社當地時間15日援引多名消息人士的話報道說：“美國政府計劃支付60億美元以上的補助金，以支持超越（三星電子公布的）得克薩斯項目擴大投資。”彭博社還補充道：“聯邦政府的資金支援將與美國國內相當規模的追加投資並行”，“不確定追加投資將在何處執行。”此前，彭博社本月8日報道表示，美國政府計劃向臺灣的晶圓代工（半導體委托生產）企業臺積電支付50億美元以上的補助金。 2021年，三星電子發表了在美國得克薩斯州泰勒市投資170億美元建設晶圓代工新工廠的計劃。據推測，此後由於當地費用上升等原因，到新工廠竣工為止，三星的投資額將增至200億美元左右。2021年，臺積電發表了在亞利桑那州鳳凰城投資120億美元規模的計劃，在2022年12月的鳳凰城開工儀式上，在美國總統喬•拜登等出席的情況下，表示將向鳳凰城投資400億美元。 此前，美國商務部長吉娜•拉蒙多表示，600家以上的半導體企業申請了700億美元的補助金。因為半導體生產補助金只有390億美元，所以圍繞補助金展開激烈的競爭是不可避免的。拉蒙多部長當地時間上月26日在戰略國際問題研究所（CSIS）的談話中表示：“對半導體公司的首席執行官們說，‘只要收到（申請金額）的壹半，就是運氣好’。這就是現實。” 有分析認為，在這種情況下，三星電子獲得比臺積電更多的補助金是因為投資進行速度和追加投資。三星電子以今年年末啟動為目標，正在加快工廠建設速度。相反，臺積電將工廠開工時間從年末推遲到明年上半年（1~6月），第二家工廠的開工時間也被推遲。拉蒙多部長上個月表示：“決定把優先順序放在2030之前能開始運營的項目上”，“為了支援10年後才能開工的項目，拒絕今年能取得成果的項目是沒有責任感的。” 半導體業界也有分析認為：“三星的補助金不僅考慮了現行公開的投資，還考慮了今後的未來投資計劃。”對此，有預測稱，自2021年發表以來，三星電子沒有明確表明與競爭公司相比的追加投資計劃，但不久後將出臺當地投資方案。但也有人指出，商務部支付大規模補助金，因此有可能向三星電子提出了苛刻的條件。 據路透社等媒體報道，美國政府計劃下周公布對英特爾的補助金規模。這是拜登總統和拉蒙多部長在訪問此次美國總統選舉競爭州亞利桑那州的英特爾工廠時所說的話。據悉，英特爾計劃向亞利桑那州、俄亥俄州等地投資435億美元，將獲得3家公司中最大規模的100億美元的補助金。據悉，美國政府還將在幾周內公布對三星電子和臺積電的補助金支付計劃。 產業通商資源部相關人士表示：“這是美國政府和個別企業進行非公開協商的事案”，“為了不讓韓國企業受到美國政府政策的歧視，正在通過各種渠道與美國商務部進行協商。”

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