不是說私教育費減少嗎……去年支出27萬億韓元創“歷史新高”. March. 15, 2024 08:11. by 崔勛振記者 choigiza@donga.com. 去年，國內小學、初中、高中學生的私教育費（在正式學費和學校教育之外支出的課外教育費、補習費等）支出共達27.1萬億韓元，連續3年刷新了歷史最高值。據分析，排除殺手鐧難題等大學入學考試（高考）出題基調的變化和醫科大學定員擴大等產生了影響。 14日，教育部和統計廳發表了以全國小學、初中、高中7.4萬多名學生為對象實施的《2023年小學、初中、高中私教育費調查結果》。據統計，去年的私教育費比2022年的約26萬億韓元增加了4.5%。參與課外輔導的學生比率也比去年上升0.2個百分點，達到78.5%，創下了歷史最高紀錄。私教育費在2020年新冠病毒感染癥（COVID-19）時期比前壹年減少7.8%，但2021年和2022年分別增加了21%和10.8%。 去年私教育費支出的特點是高中生的支出增加率為8.2%，遠高於小學生（4.3%）和初中生（1%）。特別是高三學生的課外教育費支出增加率高於高壹、高二。首爾某高中的國語教師表示：“去年，隨著排除殺手鐧難題等高考出題基調劇變，不安的家長們似乎依賴於課外輔導。這是預料之中的事情。”教育部政策企劃官裴東仁（音）也在當天的新聞發布會上解釋說：“確實因為不安因素，課外輔導有所增加”，“排除殺手鐧難題和公正高考是應該走的方向，如果穩定下來，就會對減輕校外教育有效果。”

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