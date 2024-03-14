大谷翔平率先用太極旗和心形手勢向韓國球迷打招呼. March. 14, 2024 07:58. by 李憲宰 uni@donga.com. 上月中旬，美國職業棒球大聯盟（MLB）各隊開始春季集訓時，最受關註的當然是“超級明星”大谷翔平（洛杉磯道奇隊）能否參加本賽季的揭幕戰。大谷翔平去年9月接受了右肘手術。上賽季結束後，大谷翔平與道奇隊簽訂了10年總額7億美元（約9201億韓元）的合同，並在春季集訓開始當天表示，“將盡最大努力作為指名擊球手參加揭幕戰。” 大谷翔平將於下周在首爾舉行的MLB賽季揭幕戰上亮相，為此他提前向韓國球迷打招呼。大谷翔平13日在自己的照片墻上傳了壹張用笑臉做出心形手勢的照片，同時放入了太極旗。今年的MLB常規賽將以20、21日在首爾高尺天空巨蛋體育場舉行的道奇隊和聖地亞哥教士隊的開幕2連戰（首爾系列賽）為開端，進入30支球隊各進行162場比賽的大長征。大谷翔平在18歲的2012年9月曾作為日本國家隊選手參加在首爾舉行的世界青少年棒球錦標賽。道奇隊和聖地亞哥教士隊將於15日抵達韓國。 大谷翔平在MLB季前賽上揮舞著球棒，完全平息了受傷問題。大谷翔平在13日與舊金山巨人隊的季前賽上，作為2號指名擊球手出場，包括1個本壘打在內，共取得了4個有效擊球、3支安打、2打點的成績。在第1局和第3局分別以短打調整擊球感覺的大谷翔平在第6局上半局擊出了2分本壘打。大谷翔平在季前賽上的擊球率為0.570（19個有效擊球、11支安打），並取得2個本壘打、9打點。OPS（出壘率+長打率）高達1.705。大谷翔平在去年的常規賽上以1.066的OPS排名兩大聯賽全體第壹位。 道奇隊的右手投手泰勒•格拉斯諾也做好了出擊首爾系列賽揭幕戰的準備。當天與舊金山巨人隊的比賽中，首發出場的格拉斯諾在5又3分之1局內無失分。在抓住8個三振的期間，沒有讓對手擊出1個安打。格拉斯諾在3場季前賽上，憑借10局內只失1分的“鹹水投球”，平均責任失分僅為0.90。當天，格拉斯諾兩次面對舊金山巨人隊的頭號擊球手李政厚，分別在第1局和第4局利用內野地滾球和左翼手騰空球讓後者出局。李政厚在第6局的最後壹個擊球位上遭遇替補上場的投手萊恩•布雷澤三振出局，以3個有效擊球、無安打結束了比賽。去年在坦帕灣隊取得10勝後轉會到道奇隊的格拉斯諾在轉會後以1.365億美元（約1794億韓元）的價格延長了合同。格拉斯諾計劃與在第2場比賽中首發出場的山本由伸（日本）壹起在本賽季作為道奇隊的第壹和第二投手活躍在球場上。 金河成和高祐錫所屬的聖地亞哥教士隊預告稱，日本右手投手達比修有將在首爾市系列賽揭幕戰上首發出場。12日，達比修有憑借4局僅失1分的好投，成為與西雅圖水手隊壹戰的勝利投手，他在季前賽上取得了2勝無負、平均責任失分2.89的成績。

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