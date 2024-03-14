尹錫悅：“到2027年為止，宇宙開發預算將提高1.5萬億韓元以上”. March. 14, 2024 07:58. by 李相憲記者 dapaper@donga.com. 尹錫悅總統13日表示：“到2027年為止，將把宇宙開發預算提高1.5萬億韓元以上，到2045年為止，將帶動100萬億韓元的投資。”作為民間主導的宇宙產業培育和成長的據點，他還再次確認了2022年國家宇宙委員會指定的構建慶南、全南、大田三角集群的意誌。 尹錫悅當天出席了在慶南泗川市韓國航空宇宙產業舉行的“大韓民國宇宙產業集群成立儀式”，並表示：“將培養1000家宇宙企業，其中10家將成長為世界級宇宙企業。”他還強調：“將全力支持入駐集群的創業企業成長為全球性企業。到2045年為止，將目前只有1%的大韓民國宇宙產業的世界市場占有率提高10%以上，創造超過25萬個優質工作崗位。” 宇宙產業集群是為了培養民間主導的宇宙產業，構建慶南（衛星特化地區）、全南（運載火箭特化地區）、大田（研究人才開發特化地區）三角體系的事業。舉行活動的泗川市是尹錫悅大選承諾、也是被稱為“韓國型NASA”的宇宙航空廳的設立預定地。 尹錫悅表示：“向著2032年韓國探測器登陸月球、2045年在火星上插上太極旗的未來邁出壹大步。宇宙產業集群今後將引領這條路。”他還表示：“我們要向著更遠的宇宙大膽前進。繼漢江奇跡、半導體奇跡之後，大韓民國的第三個奇跡將成為宇宙的奇跡。”尹錫悅提及1969年通過電視轉播看到“阿波羅11”號人類首次登陸月球的瞬間，並介紹稱：“從那時起，宇宙對我來說既是夢想也是挑戰。” 尹錫悅在成立儀式之前參觀了韓國航空宇宙產業航天中心。他身穿防塵服和防塵帽，聽取了有關新壹代中型衛星開發情況的報告，在軌道環境試驗室查看了大型熱真空試驗設備，並提出了各種問題。 成立儀式結束後，尹錫悅訪問了泗川市三千浦龍宮水產市場。他壹壹參觀水產品店鋪，購買產品，鼓勵了商人。尹錫悅在銷售貝類的店鋪裏說：“哎呀，我喜歡的都有啊。”對於在距離4月10日議會選舉不到壹個月的時候造訪地方市場和承諾各種支援，有人批評說：“這是為了議會選舉。”

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