美國：“朝鮮通過與俄羅斯的合作，正在擺脫20年來的制裁和孤立”. March. 13, 2024 07:55. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國情報當局評價說，朝鮮通過與俄羅斯加強軍事合作，正在擺脫因聯合國的經濟制裁、新冠疫情封鎖而遭受的孤立。這實際上等於承認了對朝鮮制裁的實效性大幅減弱。 總管美國18家情報機構的國家情報總監辦公室在當地時間11日公開的《2024年美國情報共同體的年度威脅評估》報告中評價說：“朝鮮擺脫了20年來聯合國的嚴厲制裁和新冠疫情封鎖等深度孤立的時期。” 報告還說：“朝鮮現在為了金錢、外交上的支援和軍事合作，正在加強與中國、俄羅斯的關系”。報告認為朝鮮國務委員長金正恩幾乎肯定沒有棄核的意誌。朝鮮為了得到國際社會認可其為有核國家，有可能利用與俄羅斯的軍事合作。 上述內容是今年報告新出現的內容，充分體現了美國對朝俄合作的憂慮。此前，韓國國家情報院也分析認為，朝鮮作為向俄羅斯提供常規武器援助的代價，要求俄羅斯提供潛艇、潛射彈道導彈、洲際彈道導彈、軍方偵察衛星等相關技術。 報告還指出，金正恩將定期采取攻擊性行動，朝鮮從2022年中期開始在豐溪裏核試驗場準備重啟核試驗。 和去年壹樣，美國認為中國是其最大的威脅。由於人口減少、經濟困難等，中國可能會變成更具攻擊性和不可預測的行為者。最近，俄羅斯加強與中國、伊朗、朝鮮等國的關系，對包括美國在內的西方國家來說也是重大的挑戰。

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