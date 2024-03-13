韓國虛擬貨幣交易額，是KOSPI的兩倍. March. 13, 2024 07:54. by 申亞馨記者 abro@donga.com. “最近經常聽周邊人說靠比特幣賺了壹臺車的錢。有點嫉妒，每天都在苦惱，現在要不要去買壹些。” 上班族金某（38歲）感嘆，今年初在美國比特幣縣現物上市指數基金（ETF）獲得批準的消息到處流傳時，自己沒有購買比特幣，對此會終身後悔。金某表示：“如果當時投資了比特幣，現在收益率會高達約70%。” 看到此次比特幣暴漲，很多人變得比股票更喜歡虛擬資產。另壹名上班族徐某（32歲）表示：“過去認為虛擬資產變動性大，是不可靠的資產；現在產生了信心，如果有現物ETF、半值期等材料，虛擬貨幣比股票升值更快。” ● 每天產生1500人“比特幣百萬富翁” 隨著最近比特幣價格居高不下，虛擬資產市場湧入了史上最大規模的資金。當地時間11日，以虛擬資產為中心的資產運營公司“貨幣分享”透露，上周流入虛擬資產市場的資金高達27億美元（約3.5370萬億韓元）。其中26億美元流向比特幣。年初以來的約3個月期間，流入虛擬資產市場的資金多達約103億美元，接近2021年全年的流入額（106億美元）。2021年，隨著比特幣的價格達到69000美元，迎來了“繁榮期”。 據調查，“比特幣百萬富翁”也在增加。虛擬資產分析企業“Kakao研究”分析稱，擁有100萬美元（約13億韓元）的比特幣錢包每天產生約1500個。今年最高紀錄是3月1日，當天產生了1691個“百萬富翁錢包”。 ● 繼美國現貨ETF之後，英國又傳批準ETN的利好消息 拉高比特幣價格的最大因素，是資金通過現物ETF流入。據悉，上市了現物ETF的資產運營公司必須直接購買比特幣，但據確認，世界最大的資產運營公司黑石在兩個月裏購買了20萬個比特幣。韓國比特幣研究中心負責人鄭錫文（音）解釋說：“通過現貨ETF，打通了讓此前管理在傳統金融圈的資金輕松流入虛擬資產的路徑。” 繼美國之後，英國也預告了把比特幣納入制度圈資產，助長了價格上漲。11日英國金融監管局表示，將登記證券交易所以虛擬資產為基礎的上市指數證券（ETN），如果申請，不會駁回，實際上批準了虛擬資產上市指數證券的發行。上市指數證券是以追蹤基礎資產收益率的衍生商品，由證券公司發行並上市。美國經濟媒體CNBC報道稱：“比特幣強勢論者們預測，如果資金由上市指數證券追加流入虛擬資產市場，會對今後的價格產生積極影響。” ● “比特幣明年達2億” VS “有可能面臨調整期” 比特幣前壹天在虛擬資產交易所企業“Upbit交易所”中首次超過1億韓元，截至12日下午3點25分，交易額達到1.0068萬億韓元。在迎來比特幣“1億韓元時代”的虛擬資產市場中，玫瑰色的前景正在湧現。 英國渣打銀行去年初曾經預測，今年初比特幣將上漲至12萬美元（約1.5720億韓元），今年初再次預測稱，比特幣在2025年將漲至20萬美元（約2.6億韓元）。世界級暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特·清崎則展望稱，比特幣今年甚至有望突破30萬美元（約3.9300億韓元）。 相反，也有人擔心，在比特幣價格過高的情況下，壹旦供需減少，可能會面臨調整期。NH投資證券研究員洪成旭（音）指出：“目前比特幣的價格因供需而動彈，壹旦供需減少，價格勢必會下降。比特幣的變動性也高，投資必須留意。”

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