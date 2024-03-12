李剛仁入選黃善洪號國家隊……“要盡快解決球隊的問題，擰成壹股繩”. March. 12, 2024 07:29. by 金正勛記者 hun@donga.com. 上月亞洲杯期間，因與隊長孫興慜發生抓領口之爭而備受指責的李剛仁再次入選國家足球代表隊。曾兩次獲得韓國職業足球K1聯賽射手王的周敏圭在34歲時首次入選國家隊。臨時擔任國家足球隊主教練的黃善洪11日公布了為與泰國隊進行2026北中美（美加墨）世界杯亞洲區第2輪預選賽（21、26日）而召集的國家隊名單，其中還包括李剛仁。包括隊長孫興慜在內，共有23人入選此次國家隊。當天，黃主教練似乎意識到輿論對李剛仁再次入選國家隊持否定態度，首先說明了選拔理由。黃主教練表示：“與兩位選手（孫興慜和李剛仁）直接溝通並聽取了意見。李剛仁想向球迷和國家隊選手們道歉”，“孫興慜也給了我是否應該擁抱李剛仁的意見，所以選拔了李剛仁。” 黃主教練還表示，（對李剛仁的）國民輿論並不好，對此我深有同感”，並稱：“這次不選拔李剛仁，直接交給下壹位選手，並不能解決問題”，“重要的是球隊內部的問題能盡快解決，讓球隊擰成壹股繩。決定由身為主教練的我來做。”黃主教練去年作為杭州亞運會代表隊的主教練，帶隊實現了韓國足球的大賽三連冠，李剛仁作為亞運會代表隊選手參賽。 大韓足球協會會長鄭夢奎上月16日在發表前國家隊主教練尤爾根•克林斯曼被撤換的消息時，就孫興慜和李剛仁之間的爭鬥表示：“對於懲戒理由，我觀察了各種條款，因為不是足球協會所屬的球員，所以我認為只有不召入國家隊的懲戒”，“如果以後國家隊主教練當選，應該進行討論。”李剛仁最終避免了“被國家隊開除”的處罰。周敏圭首次入選國家隊。1990年4月出生的周敏圭是韓國足球歷史上最晚被選入A代表隊的球員。周敏圭如果在本月與泰國隊的比賽中上場，將留下國家隊歷史上年齡最大的A級比賽出道記錄。黃主教練表示：“國家隊是經常要選拔最優秀的選手並得出結果的地方”，“足球雖然有很多因素，但是得分能力是另壹個領域。在K1聯賽中，3年間攻入50粒以上進球的球員是沒有的，因此沒有必要再對周敏圭的選拔進行說明。”到去年為止，周敏圭在最近三個賽季的K1聯賽中共打進56粒進球，並在2021年和2023年登上了射手王的寶座。但是，保羅•本托、前主教練克林斯曼等外國教練執掌國家隊教鞭時，周敏圭並沒有得到召喚。後衛李明載和中場鄭好淵也首次入選國家隊。另外，最近在所屬球隊伍爾弗漢普頓隊的比賽中大腿受傷的黃喜燦被排除在此次國家隊之外。本賽季K聯賽開幕後，因展現出出色的競技能力而備受期待的李昇祐（水原FC）也未能得到黃主教練的選擇。23名國家隊球員將於18日集合。

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