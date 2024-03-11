“看到延長鐵路的共約了吧？”鉆議會選舉空子的企劃房地產欺詐. March. 11, 2024 07:56. by 崔東洙記者、吳承俊記者 firefly@donga.com. 本月8日下午，在距離京畿平澤市平澤芝制站20多分鐘車程的壹個農村地區。在壹輛中型車勉強可以行駛的田間小路後面，出現了樹木茂盛的小野山。沿著田間小路走500米後，道路被切斷，出現了可供1、2名成年人步通過的步道。 該山在去年7月由A法人以2.2億韓元的價格購入後，在今年1月將四分之壹的土地分批出售給了22人。A某從22人處共收取了3.9億韓元。如果出售全部土地，土地出售價格將達到15.9億韓元。也就是說，半年內價格“爆”了近8倍。附近的公認中介事務所表示：“資金被捆綁在該山的投資者們聯系我們，要求轉賣土地，但由於是很難開發的土地，所以不容易”，“聽說A法人以首都圈廣域快速鐵路（GTX）延長、半導體工廠開發等為先導，宣傳稱這塊地開發可能性高。” 議會選舉在即，隨著政府的鐵路、公路、產業園區等社會間接資本（SOC）投資計劃和政界公約等陸續發表，企劃房地產欺詐現象正在擡頭。有人指出，雖然以議會選舉公約為先導，宣傳開發價值高，但實際上把沒有開發可能性的土地虛報價格出售的情況較多，因此需要註意。 10日，據國土交通部實際交易價格公開系統和房地產平臺公寓實際交易價格顯示，今年1~3月（以9日為準）首都圈土地交易最多的前10個邑、面、洞分別是京畿道華城市（長安面、雨汀邑、松山面、八灘面、麻道面、鄉南邑、南陽邑）、平澤市（安仲邑）、龍仁市（處仁區陽智面）、京畿道楊平郡（江下面）。這些都是在鐵路開通或延長、半導體產業園區建設等SOC公約集中的地區附近。 這10個邑、面、洞的土地交易共達1991件，其中20.9%（416件）集中發生在28塊地皮上。這意味著，每塊土地平均分成15小塊出售。企劃房地產欺詐是以在發表開發利好的地區周圍以低廉的價格購買很難開發的坡度高的山或盲地（沒有道路的土地）等林野，將股份分成小塊後高價轉手出售的方式進行的。龍仁的公認中介事務所相關人士表示：“發生10件以上股份交易的土地很有可能介入了企劃房地產。” 專家們擔心，在議會選舉即將到來之際，SOC公約層出不窮，因此，這種詐騙行為可能會更加猖獗。KB國民銀行房地產首席專門委員朴元甲（音）表示：“即使是與公約相關的土地，也必須到現場查看，比較行情。”

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