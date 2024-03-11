開城工業園區財團在停工8年後最早或將於下周解散. March. 11, 2024 07:56. by 高道藝記者 yea@donga.com. 支援開城工業園區入駐企業的“開城工業園區管理財團”最早或將於下周解散。這是韓國政府為應對北韓2016年第四次核試驗和發射遠程導彈而全面中斷開城工業園區運轉8年後的事情。 統壹部10日表示，計劃在12日舉行的國務會議上提交《開城工業園區支援相關法律施行令》修正案，將現有的開城工業園區財團業務委托給民間機構“南北交流合作支援協會”。施行令修正案將在國務會議表決和總統批準後，壹周後通過政府公報公布。開城工業園區財團計劃在施行令修訂案公布後立即召開理事會，表決財團解散案。政府認為，財團最早將於本月20日前後解散。 開城工業園區財團是為了支援入駐工業園區的韓國企業的出入境、設施管理等，2007年左右在統壹部旗下設立的。但是開城工業園區從2016年2月開始全面停工，財團只負責入駐企業的部分信訪咨詢和登記處理業務。事實上處於“開門停業”狀態。政府考慮到隨著開城工業園區長期停工，僅開城工業園區財團運營人工費和建築物租賃費等經費每年就需要近70億韓元等，決定解散財團。 北韓無端啟動開城工業園區內30多家韓國企業的設施。據韓國政府掌握的情況，以今年2月為基準，入駐開城工業園區的123家企業中，有30多家（23~24%）擅自開工。據悉，北韓在平壤和開城市內運行開城工業園區上下班巴士，並拆除了園區所有建築物的韓語招牌。《美國之音VOA》10日報道說，北韓最近徹底清理了開城工業園區內的南北共同聯絡事務所建築殘骸。

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