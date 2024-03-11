馬斯克的X“將變身為視頻平臺”. March. 11, 2024 07:55. by 李智允記者 asap@donga.com. “今年X（原推特）將重生為‘視頻優先’平臺。” 社交媒體X將推出像YouTube或Netflix壹樣可以通過電視觀看視頻的應用程序（APP）。自2022年特斯拉首席執行官（CEO•照片）埃隆•馬斯克收購後，沒有取得任何成果的X向“客廳裏的電視戰爭”下了戰書。 美國經濟專刊《財富》8日（當地時間）報道稱，“X將於本周推出電視應用程序。”X相關人士在接受《財富》采訪時表示：“該應用程序可以看作是和YouTube推出的電視用應用程序相同的方式。這是為了趕上YouTube而進行的事業。”CEO馬斯克也在X上回答了有關該報道的提問時表示：“即將到來（Coming Soon）。” YouTube進軍客廳至今為止取得了令人矚目的成功。據信息技術（IT）分析企業The Information透露，去年美國YouTube用戶中近壹半（45%）通過電視觀看了YouTube視頻。僅在2020年，通過電視觀看YouTube的用戶只有20%，但經過全球性大流行病後，習慣用比智能手機更大的畫面觀看視頻的用戶大幅增加。 後起之秀X在與YouTube和Netflix的競爭中如何堅持還是未知數。去年7月，推特宣布將公司名稱改為“X”，並成為結合金融功能的“超級應用程序”，但成果並不大。X最近決定與保守傾向的前福克斯新聞主播塔克•卡爾森合作制作視頻內容等，在視頻領域積極擴張事業。 2006年以“推特”登場的X以每篇文章限制280字的文字基礎社交媒體獲得世界性的人氣，引領了初期社交媒體時代。但是此後壹直落後於臉書、照片墻、優兔等，於2022年10月被馬斯克CEO收購。 但是此後，以去年12月為基準，X的企業價值比收購當時暴跌71.5%，未能抓住反彈的契機。當地市場評價認為，特別是馬斯克的反猶太主義和極右發言導致大型廣告大舉流失的“業主風險”，讓X陷入了更大的困難。

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