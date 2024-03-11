議會選舉前開發政策“中介”肆虐，要徹底阻止詐騙與投機. March. 11, 2024 07:55. . 議會選舉在即，政府以全國為對象出臺各種開發政策，乘此機會，企劃房地產欺詐現象正在擡頭。例如，以低價收購難以開發的土地後，誇大開發可能性，將股份分成小塊，高價轉手出售。此外，還捕捉到了以政府宣布為利好因素，試圖擡高房價的投機氛圍。越來越多的人擔心，政府的善心政策會歪曲市場，增加損失。 《東亞日報》分析了今年截止到本月9日首都圈土地交易量最多的10個邑、面、洞，發現集中在鐵路、道路、產業園區等政府地區開發政策集中的京畿道華城、平澤、龍仁、楊平等地。據確認，該地區的土地交易主要在28個地皮上進行，每塊地皮平均分成15個進行銷售。華城的壹個林地今年有59人追加購買了股份，93人每人擁有21平方米。 最近，政府借總統民生討論會的形式，正在打開開發政策的包袱。1月10日，京畿道高陽宣布，竣工後滿30年的公寓，將允許在沒有安全診斷的情況下進行重建。1月25日，京畿道議政府提出了延長、新建首都圈廣域快速鐵路（GTX）、鐵路地下化等需要134萬億韓元的計劃。2月21日，蔚山市承諾解除非首都圈的綠化帶（開發限制區域）和緩解絕對農地限制。5天之後，忠清南道瑞山表示要解除相當於首爾汝矣島面積117倍的軍事設施保護區域。 政府宣布的內容與助長利好因素的企劃房地產的話術頗為相似。“將大幅解除再開發和重建的限制”“（上頭）要求大膽放開綠化帶限制，請不要擔心”“（從仁川出發）只要聽完壹兩首歌曲，就到首爾了”等發言，刺激了投機需求。房地產欺詐、投機勢力以政府的正式宣布為依據，以後也難以證明是欺詐。 與政府的承諾不同，在議會選舉結束後壹次性推進所有開發政策幾乎是不可能的。大部分人因為沒有財源確保方案或法律上的支持，選舉結束後可能會不了了之。政府應該考慮現實性和必要性、投機可能性等副作用，慎重地推進政策。政府本應該嚴懲房地產欺詐和投機，不能反而推出以不確定的利好因素為前提、刺激投機心理的“中介”式政策。

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