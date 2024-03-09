美聯儲主席鮑威爾表示“降息指日可待”，ECB也首次暗示“6月下調”. March. 09, 2024 07:39. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 總管美國和歐洲貨幣政策的首長同時提到今年下調利率的時機“已不遠”後，世界市場大幅動蕩。由於最早可能在夏天前下調的期待感，美國標準普爾（S&P）500指數等西歐基準指數刷新了歷史最高值，韓國等亞洲市場也刮起了暖風。 美聯儲（Fed）主席傑羅姆•鮑威爾當地時間7日出席美國參議院銀行、住宅、城市問題委員會會議，就下調利率的時機表示：“現在離確定降息的時間不遠了。”雖然反復闡明了“只有確信物價上漲率會持續達到2%，才可能下調利率”的立場，但是議員們反問“那是什麽時候來著”，暗示了提前下調的可能性。 同壹天，歐洲中央銀行（ECB）總裁克裏斯蒂娜•拉加德首次透露了6月降息的可能性。拉加德總裁在凍結基準利率的貨幣委員會例會結束後舉行的記者會上表示：“目前還沒有討論下調利率的時間，還需要更多的通貨膨脹進展數據。” 鮑威爾主席和拉加德總裁都回答，降息在今年“適當的時候”是可能的，但市場認為這是比預想的要提前的信號。兩位首長的發言之後，不僅是全球股市，外匯市場、原材料市場也出現了動蕩。美國標準普爾（S&P）500指數今年以來第16次刷新了最高點，泛歐斯托克600指數也首次突破500點，創下了歷史最高點。

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