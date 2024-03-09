擔心進步黨，不是顏色論. March. 09, 2024 07:38. . 2012年5月4日星期五下午2點許。國會議員會館舉行了統合進步黨全國運營委員會會議。統合進步黨在當時的議會選舉中，通過與民主統合黨的在野圈聯合，讓13名議員當選。其中6人是比例代表。當天召開會議是因為比例代表選舉競選舞弊嫌疑。 當時統合進步黨的構成是這樣的。首先是以京畿東部聯合為核心的民主勞動黨（NL，民族解放派系）出身人士。他們被稱為黨權派。國民參與黨（親盧武鉉集團）出身和進步新黨退黨派（PD·民眾民主派）是非黨權派。共同代表李正姬、柳時敏、沈相奵代表各派系。 以非黨權派為中心，提交了比例代表不正當競選疑惑的真相調查報告。非黨權派不僅提交了共同代表團辭職的議案，還提交了通過競選獲得順序的14名比例代表候選人全部辭職的議案。 當時開始現場采訪的時候還不知道這個會議會需要那麽長時間。 會議持續了33小時40分，過了5日星期六淩晨，直到當晚11時40分左右才結束。 當時報道中寫道，“這是充分可以窺視隱藏在進步面具背後的統合進步黨黨權派的非民主、非常識性的真實面孔的時間”。 他們拒絕透露選舉舞弊的真相，忙於包庇自己人。他們打出的幌子是黨員。共同代表李正姬表示：“既然害怕國民，就應該害怕黨員。”她指責議案表決是“超憲法的政變”。她指責說，真相調查報告是“像天安艦報告壹樣捏造事實，只提出不實疑惑的報告”。黨權派還試圖妨礙會議，監禁非黨權派。 難怪曾擔任民主勞動黨代表的時任議員姜基甲對李正姬說：“應摒棄野心和執著，該拋棄的時候真的應該拋棄。”我記得柳時敏代表紅著眼眶說：“黨統合前感到茫然的恐懼的真相讓我很辛苦。” 8天後，統合進步黨中央委員會在京畿道高陽市壹山會展中心召開。黨權派闖上講臺，集體毆打非黨權派代表團。陳重權教授當時表示：“感覺像是社交集團的瘋狂行為。” 那壹年，統合進步黨走向了分裂。非黨權派要求當時的議員李石基、金在研辭職。 12年後，共同民主黨向進步黨保障了3個衛星政黨比例代表席位。進步黨是統合進步黨黨權派的後身。進步黨確定了3名比例代表候選人。作為統合進步黨候選人參加議會選舉的人主導了李石基前議員的赦免復權運動。從進步黨網站上的綱領來看，寫的是“解散不平等的韓美關系，確立民族自主權”。 根據3月第壹周韓國蓋洛普的調查，進步黨的支持率為1%。這還不到依靠自身力量確保比例代表議席的3%。 更何況，民主黨和進步黨在選區也在進行單壹化。首爾西大門乙的金英浩、慶南梁山的金鬥官議員已經與進步黨候選人單壹化。12年前的那位金在研前議員作為進步黨候選人參加了京畿議政府乙的競選。 民主黨把“民主黨成了統合進步黨復活的宿主”的批判歸結為顏色論。回想12年前統合進步黨黨權派的行為，這不是顏色論。統合進步黨黨權派是正面否定民主主義的勢力。其真實面孔在4月議會選舉後不可能不再次浮出水面。

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