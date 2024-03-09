朝野政黨紛紛提出半導體公約……要給企業提供對抗競爭的武器. March. 09, 2024 07:38. . 在全球半導體戰爭日益激烈的情況下，韓國政界面對4月10日議會選舉，紛紛承諾支援半導體產業。朝野政黨針對半導體企業聚集的京畿道東南地區選民，爭先恐後地提出了解除阻礙工廠設立的限制、增加稅制支援等承諾。 據悉，國民力量黨將從黨的角度支援政府宣布的“京畿南部半導體大集群”建設計劃，同時包括許可快速處理特例等，加強K芯片法。共同民主黨表示，將把水原、龍仁、利川、華城等京畿南部、東部地區指定為半導體特化地區，並追加延長今年底結束的國家戰略技術投資稅額減免日落時間。 朝野政黨就支援半導體產業的必要性達成壹致是值得肯定的事情。但有評價認為，在議會選舉即將到來之際，似乎匆忙制定的政策不僅大同小異，而且與競爭國家相比還遠遠不足。美國政府向在本國建設半導體工廠的企業提供390億美元（約52萬億韓元）的補貼。日本僅臺積電和本國企業合作建設的壹個工廠就支援了4萬億韓元。臺灣政府將向“臺灣版矽谷”事業投入1000億臺幣（4.2萬億韓元）。 相反，韓國的支援是減免稅額、提供行政便利的水平。意識到財政赤字和“大企業特惠”批評的政府執政黨、反對“富人減稅”的在野黨都回避補貼。對大企業投資的法人稅減免從8%增加到15%的K芯片法將於今年底結束優惠。朝野政黨對再降低10%法人稅的臨時投資稅額減免問題放手不管，去年底時效已過。 在此期間，各國的半導體競爭正在進壹步加強。荷蘭政府為了防止世界唯壹的極紫外線曝光設備企業阿斯麥的總公司轉移到海外，決定在上半年內出臺只針對阿斯麥的綜合對策。搶走世界排名第壹的韓國存儲器半導體企業核心人才的美國企業甚至率先推出了用於人工智能的新壹代最尖端產品。 此次議會選舉是在韓國半導體產業受到內外威脅的時候舉行的。朝野政黨應該提出讓韓國企業應對全球競爭的充分支援方案。選民們也有必要仔細觀察和判斷哪個政黨、哪個候選人的半導體公約對韓國經濟的未來會有實質性的幫助。

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