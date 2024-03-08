納瓦爾尼生前接受采訪時曾表示，“殺了我也不會改變什麽”. March. 08, 2024 07:48. by 李基旭記者 71wook@donga.com. “殺了我也不會改變什麽。” 俄羅斯總統普京唯壹的政敵、上月去世的在野黨領導人阿列克謝•納瓦爾尼（照片）的生前采訪6日（當地時間）被公開。從這段2020年12月他在德國柏林與當時的歐洲評議會議員雅克•梅爾進行的對話中可以了解到，納瓦爾尼在同年8月遭遇前蘇聯時期開發的神經作用劑“諾維喬克（Novichok）”，正在德國接受治療。納瓦爾尼強調，“有些人已經準備好站在我的位置上。” 法國日刊《解放報》和LCI電視臺當天公開的采訪中，納瓦爾尼針對普京總統的長期執政體制表示：“數百萬人不想生活在所有權力都掌握在壹個人的國家裏”，“我的活動代表他們。” 納瓦爾尼還回答了擔心自己不在的視線。他說：“我每年在監獄裏度過很多時間，我的隊員們習慣了沒有我也能工作”，“還有其他人可以帶領隊伍。”采訪壹個月後回到俄羅斯的納瓦爾尼在回國的同時被捕。此後他被關押了3年多，於上月16日在獄中死亡。 納瓦爾尼的遺孀尤利婭•納瓦爾納亞6日在YouTube上公開的視頻中表示，“（17日）俄羅斯大選日，應該讓人們看到像我們這樣的人很多”，敦促舉行反普京示威。另外，她還提議“可以在投票紙上用大字體寫上‘納瓦爾尼’。”

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