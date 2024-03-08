柳賢振的直球投球速度提升，隊內練習賽吸引7萬人在線觀看. March. 08, 2024 07:45. by 黃奎引 kini@donga.com. “韓國怪物”柳賢振（37歲•韓華隊）時隔4172天再次登上球隊主場大田球場的投手踏板。 柳賢振在7日的球隊隊內練習賽上作為白隊先發投手出場，在3局內取得1個被安打（2壘打）1失分的成績。利用壞球•好球自動判定系統（ABS）的該比賽中，柳賢振在抓住3個三振期間送出了1個四壞球上壘。在總共46個投球數中，快球占壹半達23個，其後依次是曲線球10個、變速球9個、卡特球4個。最高時速是在第1局上半局創下的143公裏。這壹速度比日本沖繩轉地訓練時創下的最高球速（139公裏）快4公裏。 柳賢振自2012年10月4日與耐克森（現Kiwoom）隊的比賽後，時隔11年5個月零3天再次登上大田球場投手踏板，讓柳賢振被安打和失分的是橙隊4號擊球手蔡恩成（34歲）。在第2局上半局作為先發擊球手出場的蔡恩成在打出左翼線上的2壘打後，因柳賢振的暴投踏上了3壘，在李宰元（36歲）的中堅手犧牲騰空球時得了分。 雖然只是壹場隊內練習賽，但在美國職業棒球大聯盟（MLB）效力11年後歸來的柳賢振的登場引起了球迷們的關註。韓華隊通過球隊YouTube頻道“Eagles TV”現場直播了這場比賽。該比賽最多同時在線收看人數為7.0997萬名，刷新了Eagles TV記錄。 柳賢振以職業棒球歷史最高總額170億韓元（8年）的合同條件回歸韓華隊，12日和17日將分別與KIA（大田球場）和樂天（社稷球場）隊進行季前賽比賽。這是以23日在蠶室球場與LG隊進行的常規賽揭幕戰首發出場為目標制定的日程。如果韓華隊的首發陣容正常啟動，29日與KT隊的主場揭幕戰首發將由柳賢振擔任。

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