壹位日本牧師歷時43年的悔改. March. 08, 2024 07:45. . 這是幾天前在小區教會進行周日禮拜時經歷的事情。壹位年過八旬的老人來到講臺下面，突然跪下行大禮。瞬間，沈寂的聽眾之間彌漫著沈重的沈默空氣。老人因歲月的重負，吃力地慢慢地站了起來。然後，他站在講臺後面艱難地開口了。聲音微微顫抖，全身顫抖。 “日本侵略韓國，給各位帶來了痛苦，我在此謝罪。日本牧師在神聖的韓國教會進行說教，這是不可能發生的事情。” 他是被派遣到韓國已有43年的首爾日本人教會的吉田牧師。他首次到韓國上任的1981年，韓國的基督教徒人數已經遠遠多於日本。吉田牧師在當天的說教中稱自己被派遣的理由是“為了向韓國人謝罪”。他講論了馬太福音語錄，“要盡心，盡性，盡意，盡力，愛主妳的神，愛妳的鄰居就像愛自己壹樣”，悔改了侵略最近鄰居的日本的罪過。 本月1日是三壹運動105周年紀念日，但日本政府和政界人士對歷史問題的反省仍然遙遙無期。日本歷屆首相中執政時間最長的前首相安倍晉三在最近翻譯成韓文的《安倍晉三回憶錄》中把1995年的村山談話當作失誤。這是日本首相中第壹個事實上否認政府對韓國殖民統治道歉的官方立場的首相。克服韓日兩國間不幸的歷史，走向未來指向性關系的1998年《金大中-小淵惠三聯合聲明》（又稱《韓日共同宣言》）是以村山談話為基礎發表的。在這種情況下，日本還能就韓國的“慰安婦賠償判決”談論政府間的信義嗎？ 安倍在回憶錄中說：“日本過去曾多次道歉。當時我就想‘如果多次讓其道歉，現在應該可以了吧’。”事實上，不僅是日本極右政治家，最近就連國內也出現了“可以不用再道歉了”的說法。但是反省歷史是沒有時效的。因為，如果忘記侵略歷史，就像第壹次世界大戰爆發25年後第二次世界大戰爆發壹樣，歷史的悲劇有可能重演。 安倍在回憶錄中寫道：“（村山談話）寫著就像只有日本進行過殖民統治壹樣。缺少了對當時國際局勢的觀點”，“戰爭前歐洲和美國不是也進行了殖民統治嗎”，這種抗辯尤其令人擔憂。“西方列強也都做了，為什麽只對我們這樣”的他的態度與繼第壹次世界大戰之後引發第二次世界大戰的德國人的認識體系相似。 1919年6月，德國簽署了規定戰爭賠償責任的《凡爾賽條約》，當時德國人委屈地說，英國、法國等歐洲列強對戰爭也有責任。同時還反駁說，將阿爾薩斯-洛林歸還法國是過度的懲罰。但是，德國在壹年前曾向因內亂而變得脆弱的蘇聯施壓（1918年《布列斯特-立托夫斯克和約》），強行奪取了波羅的海三國及格魯吉亞等領土。 日本即使是為了不重蹈德國的覆轍，也有必要傾聽吉田牧師“和解的過程，不要止步於壹次，要壹直尋求寬恕，直到受害者忘記痛苦為止”的話。

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