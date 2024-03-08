有權的壹方謀取了實際利益……執政黨親尹錫悅派得生存，在野黨非李在明派遭排擠. March. 08, 2024 07:44. . 隨著4月議會選舉公推進入最後階段，執政黨和在野黨都出現了擁有權利的主流派取得壓倒性公推的結果。共同民主黨前天晚上宣布20個選區的競選結果，親李在明派占據優勢、非李在明派受到排擠的勢頭更加明顯。前總統秘書室長盧英敏、前國民溝通首席尹永燦等文在寅總統核心參謀和朴光瑥、金漢正等與李洛淵前代表（黨首）關系密切的現任議員大舉落選。隨著親尹錫悅傾向議員的公推落選率停留在20%左右，執政黨受到了“沒有感動的既得權公推”的批評。 共同民主黨所謂的“非明橫死”（非李在明派慘死）在下遊10%和20%的評價結果公開時，就有了壹定程度的預告。即便如此，以單方面的非李在明派慘敗而告終的20個選區的競選結果也令人震驚。在競選中落選的議員大部分都是遭受過“西瓜”（表面是共同民主黨，內心是國民力量黨）攻擊的李在明逮捕同意案贊成派。李在明代表評價道：“共同民主黨是黨員的黨，國民是黨的主人。”他的意思是，反對派的落馬不是自己主導的，而是黨員的意願。但是，未經批準的輿論調查企業介入競選後，選舉管理委員會委員長以“收到虛假報告”為由辭職，使正式開始的矛盾進壹步加深。 雖然相對來說雜音較少，但國民力量黨也是主流得到公推的壓倒性優勢。表明參選意向的96名現任議員中，有66人獲得了公推狀。即使競選中的12名中有壹半存活下來，現任議員的再次公推率也達到了75%。前緊急對策委員長印耀翰提出“除了妻子和孩子外全部換掉”并要求换掉親尹錫悅、嶺南重要人物，已被認為是非常遥遠的事情。壹年前通過聯名信阻止羅卿援前議員參加黨代表競選的30多名親尹錫悅初選議員大部分都得到了公推。當時的主導者朴成敏議員面臨三方競選，這壹點引人註目。朴槿惠前總統的兩名親信得到公推，前議員劉承旼方面陷入苦戰等，出現的種種趨勢都反映了總統的意願。 不管是執政黨還是在野黨，總會有主導公推的勢力。但在以前，脫離常識的時候，經常會遇到逆風。被稱為“玉璽風波”的2016年大國家黨公推就是壹個典型的例子。隨著按照擁有權力的主流口味進行公推，新人得到提拔也不明顯。如果按照有權人的意願進行公推，今後4年我們的政治會變得更好嗎?主導兩黨公推的人應該回答這個問題。

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