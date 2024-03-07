凱恩梅開二度，拜仁戰勝拉齊奧闖進歐冠8強. March. 07, 2024 07:27. by 姜泓求 windup@donga.com. 面臨“無冠”危機的德國拜仁慕尼黑隊獲得了2023~2024賽季歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽8強入場券，暫時松了壹口氣。 拜仁隊在6日舉行的與拉齊奧隊（意大利）的16強次回合主場比賽中，憑借哈裏•凱恩的兩粒進球，以3比0取得了勝利。在首回合比賽中以0比1敗北的拜仁以兩回合3比1的總比分連續5個賽季成功晉級8強。凱恩在當天上半場第38分鐘頭球破門，接著在2比0的下半場第21分鐘攻入蓋棺定論的壹球。 6日，挑戰德甲12連冠的拜仁隊在聯賽中排名第2位（積分54•17勝3平4負），與領頭羊勒沃庫森隊（積分64•20勝4平）的差距正逐漸拉大。去年11月，在德國杯上，球隊以1比2負於第3級聯賽球隊薩爾布呂肯隊，在第2輪就早早被淘汰出局。如果在冠軍聯賽上也被淘汰，拜仁隊本賽季大概率將三大皆空。 韓國國家足球隊中後衛、拜仁隊的金玟哉當天坐在替補席上，沒有出場。從那不勒斯轉會後，金玟哉因不是國家隊抽調、受傷等原因缺席本賽季尚屬首次。面臨下課危機的拜仁隊主教練托馬斯•圖赫爾賽前在更衣室裏為引起球員們的警惕而踢開箱子，結果右腳大腳趾骨折。 另外，法國豪門球隊巴黎聖日耳曼隊（PSG）在與皇家社會隊（西班牙）的次回合客場比賽中以2比1獲勝，順利進入了8強。下半場替補上場的PSG隊的李剛仁在下半場第11分鐘助攻了基利安•姆巴佩的第二粒進球，並貢獻了自己在本項賽事上的首次助攻。當天攻入2球的姆巴佩與凱恩並列冠軍聯賽進球榜首位（6球）。PSG隊在兩回合比賽中以4比1的總比分時隔3年再次晉級歐冠8強。八強對陣抽簽將於15日進行。

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