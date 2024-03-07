不多不少，像跆拳道館壹樣就行. March. 07, 2024 07:27. . A某是壹位育有今年上小學1年級的兒子的職場媽媽。入學在即，卻聽到了晴天霹靂般的消息。因為學校設施工程，入學時間推遲了2周。面對“照料空白”，A某戰戰兢兢地不知道該請假還是借娘家母親的手。救A某的是跆拳道館（跆拳道場）。跆拳道館決定運營全天班，讓村裏的家長們松了壹口氣。 跆拳道館是現存最高的定制型照料中心。開始是“放學服務”。 還提供根據需要移交到下壹個補習班的“班車服務”。在道館逗留期間，不僅教授跆拳道，還教授最近小學必修項目跳繩，足球、躲避球等球類項目。“在跆拳道館冬令營時第壹次滑雪”的孩子也不少。不僅會進行學校體育技能測驗，還會幫助準備學藝會。 跆拳道館的名字基本上是“地區名+館長畢業大學名+孝+跆拳道”的結構。實際上，這個名字運營得非常充實。跆拳道館為了“培養自立心”，召集不去道館的孩子們，準備周末集體住宿項目。結束集體住宿的低年級學生壹見到父母就經常流淚。因為僅憑和高年級哥哥姐姐們壹起度過壹夜就領悟到了“如果按照我的固執去做，會吃大虧”的事實。 可以肯定的是，因為有跆拳道館，大韓民國的出生率才沒有降到零。沒有比跆拳道館更能提高韓國女性經濟參與率的行業了。養育4個孩子的B某說：“在公司的時候，比起丈夫，好像更經常和（和孩子更親近的）跆拳道館館長通話。” 教育部從本學期開始引進了小學生可以停留到晚上8點的“晚托學校”。文化體育觀光部也為參加晚托學校的1年級學生提供文化藝術、體育項目。在瀏覽文化體育觀光部準備的節目時，首先想到了作為小學1年級學生的家長“不知道怎麽能這樣不知道呢”。孩子們真的會傾聽《故事奶奶》的故事嗎？大部分壹年級學生都不認識的張美蘭次官親自擔任壹日講師，讀強調部分時，結果“爆笑”了。 以去年為基準，作為晚托學校舊版本的照料學校參與率僅為11.5%。跆拳道館可行，但為什麽官制照料項目不行呢？因為在這個低出生率時代，決定生孩子的她們基本上並不想這麽快把孩子撫養大。我們想和孩子們壹起幸福地生活。想生活在可以隨時和孩子們壹起吃晚飯的世界裏。 但政府卻放任這個問題不管，只強調“公共照料（public care）”。相信國家可以代替父母的作用是傲慢的。因此，很多父母必然認為官制照料項目是“別人的”。如果政府真的想使晚托學校取得成功，就先研究壹下“跆拳道館是如何不僅在韓國，在美國、歐洲、臺灣等地也成為照料服務的終結者的”。

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