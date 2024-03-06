害怕人工智能時代？領導者總是害怕的. March. 06, 2024 07:47. . “人工智能是當今時代的‘鬼怪（Boogieman）’。意思是說，它是雖然沒有實體卻能給人在想象中帶來恐懼感的東西。不要害怕自己不是人工智能時代做好準備的領導者。應該害怕的是恐懼本身。” 法國印西亞德商學院客座教授曼弗雷德·凱茨·德·布裏斯最近通過視頻接受采訪。面對《東亞商業評論》記者團詢問“人工智能時代理想的領導力”時，他反而表示：“不要執著於人工智能。領導力的本質不會改變。” 在人工智能時代，領導者們擔心因無法適應快速變化的技術變化而影響個人乃至組織競爭力，作為領導力領域最高水平的主張，這壹回答給人帶來了新鮮的沖擊。因為與催促在革新時期徹底改變領導者和領導力的作用的諸多建議不同，他要求采取“逆向思維”。他強調：“領導者在電話、電視、網絡、手機首次開發的時期也經常感到極度不安和恐懼。這種不安感不是人工智能時代創造的，而是領導者的本質特性。” 隨著進化速度的加速，人工智能達到能夠履行企業內人類權力生態界金字塔頂端的C級管理人員主要作用的水平後，實際上記者經常會接觸到本能地吐露感到威脅的企業家們。在今年1月舉行的信息技術和家電展示會——消費電子展上，壹名接觸到幫助制定戰略的人工智能的大企業高管也表示：“人工智能能夠快速、準確地做出最高決策權者以負責壹切的決心堅決執行的戰略決定，洞察力等人類固有的價值很快就會失去光彩。” 但人工智能及領導力領域的學者們壹致認為，應該將人工智能視為“同事”和“助手”，而不是領導的“替代品”。他們解釋說，人工智能只是幫助人們主導制定戰略的壹種工具。 因此，領導者的作用也應該集中在促進人類職員和人工智能的合作，最大限度地提高“集體的天才性”。哈佛商學院教授琳達·希爾（音）表示：“在茫然害怕或評價人工智能之前，領導人親自使用人工智能，感受機會、局限和危險，可以讓人類和人工智能壹起發揮集體智慧。” 像“聰明的人工智能同事”壹樣，“傻瓜般的人類同事”的作用在技術革新的時期反而更加迫切，這種“逆向思維”也有必要記住。在人工智能時代，像快速的技術發展速度壹樣，要求迅速的決策，並表現出獨斷專行的強大領導力很容易主導。出現這種情況時，成為緩沖裝置的要素就是“胡言亂語”。 “在領導者看來，拋出壹些不像話或滑稽的話語，提供轉變想法的機會，這種健康的不敬心是打造‘好領導’所必需的。因此，在人工智能時代，領導者壹定要把‘傻瓜’留在身邊。”這是以首席執行官為對象的精神分析研究大師凱茨·德·布裏斯教授給韓國商業領導者留下的囑咐。

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