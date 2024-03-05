有軌電車民粹主義……“要跟上光浪費稅金的輕軌嗎？”. March. 05, 2024 07:56. by 昌原=都永真記者、水原華城=李敬镇記者 0jin2@donga.com、lkj@donga.com. “將提前開通水原網浦站至華城東灘之間的有軌電車。” 在第22屆國會議員選舉中，參加京畿道水原戊選區選舉的共同民主黨候選人廉泰英和目前正在競選的國民力量黨競選人金元載、朴在淳都承諾提前開通有軌電車。此外，已確定參選候選人的民主黨和改革新黨在京畿道華城乙選區提出了有軌電車公約。在被分區的京畿道華城丁，朝野政黨候選人也表示：“在從網浦站到東灘站的34公裏區間內，將提前東灘城鐵（東灘有軌電車）的日程。” 據調查，在距議會選舉還有壹個月左右之際，全國各地出現了很多有軌電車公約。綜合《東亞日報》4日的采訪，在首爾市松坡乙和京畿道高陽丙、水原戊、華城乙、華城丁、仁川市延壽區甲·中-江華-甕津、慶尚北道浦項北、大田西甲、忠清南道天安乙、全南順天-光陽-谷城-求禮甲·木浦、慶尚南金海乙、釜山南等至少13個選區的14個地區，候選人們提出了有軌電車事業公約。 有軌電車比地鐵建設費用低，建設時間短，被評價為有效的交通工具。再加上使用氫燃料等環保交通工具，被認為是適合應對氣候變化的大眾交通。全世界有380多個城市在運營有軌電車。 但據國土交通部透露，推進有軌電車事業的大部分地區正在經歷中斷事業或重新討論項目可行性等困難。以今年2月為基準，包括在政府城市鐵路網計劃中的全國有軌電車項目有29處。雖然總體事業費達9.1858萬億韓元，但其中真正開始施工的只有投入2614億韓元事業費的慰禮線路線壹處。 因此，有人指出，如果盲目推進在議會選舉過程中作為善心性公約提出的有軌電車事業，稍有不慎就會照搬每年出現赤字的地方自治團體的輕軌事業。2月14日，首爾高等法院表示，“請前任市長等向龍仁市支付214億韓元”，對居民們的訴求表示支持。這壹判決距離龍仁居民對當時推進龍仁輕軌事業的龍仁市長等提起訴訟，時隔了11年。釜山大學城市工學系教授黃鎮旭（音）表示：“在議會選舉即將到來之際，出現了很多有軌電車公約。應該檢查壹下，這些公約是否可以實現。”

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