創造“新歷史”，40歲的詹姆斯•勒布朗成為NBA首位總得分達到4萬分的球員. March. 04, 2024 08:16. by 任寶美 bom@donga.com. “KING”勒布朗•詹姆斯（40歲•洛杉磯湖人隊）成為美國職業籃球（NBA）歷史上首位總得分達到4萬分的球員。詹姆斯在3日與丹佛掘金隊的比賽第2節開始1分21秒時，籃下勾手投籃成功，實現了NBA職業生涯4萬分的目標。詹姆斯在當天的比賽之前距離總得分4萬分還剩下9分。 在詹姆斯創下紀錄後，比賽暫停時間壹到，全場觀眾起立鼓掌，賽場上還播放了詹姆斯的紀念視頻。詹姆斯將達成4萬分的比賽用球高舉頭頂以示慶祝。 詹姆斯當天取得了隊內最高的26分（4個籃板9次助攻）。但遺憾的是球隊最終以114-124不敵丹佛掘金。丹佛掘金隊的超級球星尼古拉•約基奇賽前對詹姆斯說：“我們會阻止妳（創造紀錄）的。會將妳的本場得分控制在8分。”本場約基奇拿下35分、10個籃板球、7次助攻，表現活躍，只讓詹姆斯創造個人記錄，球隊的勝利由他本人獲得。 踏上史無前例的4萬分高地的詹姆斯表示，“在歷史悠久的NBA中成為首位實現某種目標的球員是壹件非常帥氣的事情。在頂級球員聚集的聯賽中壹起競爭真是太好了。但是對我來說最重要的是球隊勝利。我真的很討厭在輸掉的比賽上出現記錄。” 去年2月8日，詹姆斯超越卡裏姆•阿蔔杜勒-賈巴爾（77歲）的總得分(（38387分），時隔39年成為NBA總得分最高的新主人，在不惑之年的今年賽季，他平均每場比賽依舊能取得25分。 詹姆斯壹如既往的活躍在NBA也被認為是“奇異的事情”。以2002~2003賽季場均得分10.8分的約翰•斯托克頓（62歲）為結尾，年過四十依舊能取得兩位數得分的球員只有詹姆斯壹人。單賽季場均得分超過30分的最年輕（22歲）和最高齡（38歲）紀錄也全部由詹姆斯保持。

한국어