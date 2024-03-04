引發外交摩擦的“斯威夫特演唱會”. March. 04, 2024 08:15. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 圍繞2日至9日在新加坡舉行的美國流行歌星泰勒•斯威夫特（照片）的演出，新加坡和鄰國發生了沖突。菲律賓、泰國等國家表示不滿說：“新加坡政府為引來東南亞地區的獨家演出，每場向主辦方AEG提供了數百萬美元的補助金。”斯威夫特的演出產生了在她的名字上加上“經濟（Nomics）”的新造詞“斯威夫特經濟學（Swiftnomics）”，經濟附加價值巨大，新加坡卻獨占鰲頭，因此有人表示不滿。 據《路透社》等媒體報道，菲律賓眾議院議員喬伊•薩爾塞達上月28日表示：“新加坡政府為了在本國舉行獨家演唱會，向AEG提供了補助金。這不是好鄰居做的事情。”同月16日，泰國總理塞塔•塔維辛也批評說：“新加坡每次花200萬~300萬美元帶回了斯威夫特。”相反，新加坡方面則針鋒相對地表示：“斯威夫特方面了解新加坡作為交通、物流、金融樞紐的優勢後做出了選擇。” 斯威夫特在此次訪問新加坡期間共將演出6場。約30萬張的入場券早已售罄。有分析認為，參觀者最少將花費5億新加坡元(（約5000億韓元），其中70%很有可能不是新加坡人，而是馬來西亞、印度尼西亞等鄰國的人。 主要酒店和航空公司已經享受到了“斯威夫特特需”。最近，地標性酒店濱海灣金沙（Marina Bay Sands）推出了結合斯威夫特演出VIP門票、酒店套房住宿、豪華轎車使用等的5萬新加坡元（約5000萬韓元）的“斯威夫特套餐”。同樣在開始銷售後立即銷售壹空。其他酒店的東南亞顧客需求也比平時增加了20、30%。新加坡航空等也表示，連接鄰國主要城市和新加坡的航班需求增加了20%。 新加坡從2008年開始每年都會舉辦賽車大賽“壹級方程式（F1）”。由此帶來的旅遊收益估計為20億新加坡元。引進斯威夫特演唱會僅用1周時間就賺到了相當於其費用四分之壹的錢。

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