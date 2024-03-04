醫生們走上街頭抗議……政府禁止4名醫協幹部出國. March. 04, 2024 08:15. by 朴成民記者、趙有羅記者、李相煥記者 min@donga.com、jyr0101@donga.com、payback@donga.com. 反對政府擴大醫科大學（醫學院）招生名額的約4萬名醫生（主辦方推算）在首爾市中心舉行集會，要求“取消擴招2000人的方針”。國務總理韓德洙表示，“無論發生什麽情況，都不會屈服於以國民生命為人質的集體行動”，表明了不會退縮的立場。 大韓醫生協會緊急對策委員會當天在首爾市永登浦區汝矣島公園舉行了“全國醫生總動員大會”。全國市道醫生會所屬的醫生們乘坐包車來到首爾，個人醫生、專攻醫生、醫大學生及其家屬參加了此次活動。醫協緊急對策委員長金澤宇（音）在會上主張：“政府惡意利用政策和制度，為了使醫生成為永遠的醫療奴隸，正在欺騙國民。就像（離開醫院的）專攻醫生們，就像為了拯救眾生而燒死自己供奉的‘等身佛’壹樣，為了反抗政府的壓迫和束縛而挺身而出。” 相反，韓德洙當天在中央災難安全對策本部會議上表示：“醫生背棄患者的行為是不能容忍的。如果（住院醫師）非法離開醫療現場的情況持續下去，將毫不猶豫地履行憲法和法律賦予的政府義務。” 離開醫院的大部分專攻醫生直到長假結束的3日也沒有回歸。政府將從4日開始對他們吊銷駕照及進入檢舉程序。大型醫院擔心，繼專攻醫生離開後，如果專攻醫生、專任醫生的預備人員從4日起不上班，將會發生醫療大亂。另外，警方還要求禁止金澤宇等4名醫協幹部出國。

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