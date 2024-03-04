36年前起就有人警告，韓國仍在走向人口消亡. March. 04, 2024 08:14. . “預計韓國人口將在30年後急劇減少。” 這是1988年11月12日刊登在《東亞日報》社會版上的文章的第壹句話，文章同時還標有“去年合計生育率1.7名”的副標題。文章以時任首爾大學保健研究生院教授李時白（音）的話結尾。“我認為這是因為家庭計劃事業取得了成功。今後人口政策和與此相關的所有政策計劃都要大幅修改。”這是滿大街都是“哪怕都只生壹個，三千裏都會爆滿”標語的上世紀80年代的文章中指出的。 時隔32年，預言終於成為現實。從死亡人數首次多於出生嬰兒的2020年起到去年為止，自然減少了33.63萬人。居住在京畿道河南市或首爾市廣津區的人數在4年內消失了。合計出生率還不到1.7名的壹半。去年的合計生育率為0.72人，僅從第四季度（10月-12月）來看，為0.65人。考慮到維持目前人口所需的出生率為2.1人，韓國將成為“人口消失第壹國”的預測也很有可能成為現實。 隨著家庭計劃的成功，從1980年只有2.82名的出生率逐漸下降到1名左右，從那時候開始，我們就知道了出生率下降帶來的問題。因為當時發達國家已經經歷了低出生率導致的人口減少、老年人口增加、勞動力不足等問題。“在日常生活中切實感受到人口過剩的情況下，進壹步降低出生率、阻止人口增加似乎是值得期許的事情，但發達國家的例子告訴我們，人口問題也存在只在糧食和失業方面無法看到的新性質問題。”這是1981年12月7日社論的壹部分。 無異於“開卷考試”的低出生率應對失敗，這在工作和家庭兩立問題上也得到了很好的體現。韓國第壹位女律師、已故李泰英（音）博士在1981年進行的訪談中表示：“韓國1864萬多名女性人口中，525萬名是就業人口，占全體的28%。該職業女性人數呈增加趨勢，但女性需要兼顧工作和家庭等問題太多，需要別人的經驗和智慧。”女性被迫在工作和家庭之間二選壹的問題，在女性人口中就業者比重增加將近翻番的現在，被認為是低生育的主要原因之壹。 在陡峭的“生育懸崖”上，未婚、單身家庭應該征收“單身稅”的說法在網絡社區隨處可見。1977年9月19日，《海外話題》欄目刊登了壹篇題為《沒有子女時罰款》的短文。英國教授預測說，出生率日益下降的英國，到2000年左右將對沒有嬰兒的夫婦處以罰款。當時的海外話題感現在已不再覺得陌生。 重新回顧之前刊登在版面的報道，再次領悟到了從30多年前開始預告的黑暗未來原封不動地變成了現在的事實。“預計今後30年後，我國將成為世界上第壹個既不是因為戰爭也不是因為災難，而是因為人口減少而消失的國家。”但願這句話永遠也不會因為成為現實而被引用。

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