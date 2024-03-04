連有害物品都賣的中國購物應用程序……要制造防止消費者損失的盾牌. March. 04, 2024 08:14. . 據調查，韓國消費者通過中國購物應用程序（APP）直購的產品中，包括了在韓國被規定對人體有害的產品。使用被稱為“ATSH”的阿裏速賣通（Ali Express）、天貓（Tmall）、快時尚（Shein）等中國直購商城的消費者增加到了1350萬名，對拒絕退貨、配送遲延的不滿也在劇增。 據悉，在速賣通搜索韓國禁止流通的染發劑、粘合劑、打印機墨盒等181種生活化學產品，結果有44%、79種產品堂而皇之地在銷售。也就是說，苯並芘、鉛、銅等有害成分超過標準值，本來是禁止進口的產品，但只要通過直購應用程序就可以購買。據說，在韓國，壹些沒有醫生處方就無法購買的專門醫藥品也在銷售。作為睡眠荷爾蒙的壹種褪黑素，如果非法流通，甚至會受到刑事處罰，但含有該成分的睡眠貼片正在通過廣告進行銷售。 “兩周內可以收到”的產品壹個月後仍未到達的配送延遲、收到的商品有問題即使想退貨也不予受理的事情，也是家常便飯。去年阿裏顧客向韓國消費者院等接到的咨詢件數就比前年增加了3倍。 盡管如此，被破格低廉的價格和免費配送服務、動員知名模特的營銷所吸引，加入直購應用程序的韓國消費者，速賣通有717萬名、天貓有571萬名、快時尚有62萬名。隨著速賣通登上網上商城第三位，韓國流通秩序受到幹擾，甚至有人擔心，由於成本低廉的中國產品傾銷，與他們競爭的韓國中小工商業者的損失會增大。 但政府的應對卻很悠閑。即使環境部揭發有害產品銷售事實，向韓國網購協會要求切斷，也只是勸告在韓國沒有總公司的外國企業停止銷售。雖然在通關過程中關稅廳會過濾掉部分商品，但實際上不可能壹壹分辨出很多個別直購商品。消費者在中國直購商城不知道是有害產品的情況下購買並使用，即使受到健康損失，相關規定也不完善，因此無法得到補償。 超越商品和服務的質量問題，中國產直購產品已經威脅到了國民健康。政府應該在更晚之前認真考慮如何制定能阻止有害商品流入的法律、制度性裝置。也有必要通過與中國政府當局的協商，制定韓國消費者受到損失時能夠得到賠償的方法。

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