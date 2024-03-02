“集體辭職的幕後操縱者是醫協”……警方首次展開強制調查. March. 02, 2024 07:45. by 崔元英記者、李知雲記者、金素敏記者 o0@donga.com、wasy@donga.com、somin@donga.com. 1日，警方為追查醫療空白事件的責任，扣押搜查了大韓醫師協會前任、現任幹部的住宅和辦公室。這是此次事件之後的第壹次強制調查。保健福祉部在網站上公開了提交辭職書的13名實習醫生（見習醫生、住院醫生）的醫生執照號碼，命令他們重返醫療現場。雖然政府要求實習醫生“在2月29日之前返崗”，但大多數人沒有回應，因此似乎是在全方位向醫生團體施壓。 1日，首爾警察廳公共犯罪調查組以違反《醫療法》等嫌疑，對首爾龍山區醫協會會館和醫協緊急對策委員長金澤宇（音）在江原道春川市江原道醫師會館辦公室等進行了扣押搜查，確保了相關資料。調查對象是金澤宇和醫協緊急對策委員會言論宣傳委員長朱秀浩（音）等5名醫協前任、現任幹部。搜索對象中還包括朱秀浩和大韓少兒青少年科醫師會會長林賢澤（音）等人的住宅。 福祉部上月27日以違反《醫療法》復工命令和教唆、幫助妨礙業務等嫌疑向警察廳告發了金澤宇等5人。政府認為，他們支持實習醫生的集體辭職，並教唆或幫助法律上的支援等集體行動，妨礙了教學醫院的業務。警方在受理檢舉狀的第二天，即28日將案件移交給首爾廳，並展開了法理上的討論，於29日申請了扣押搜查令。 福祉部1日也通過網站向大韓實習醫師協會會長樸丹（音）等13名脫離醫院的實習醫生下達了復工命令。如果發公文的對象聯系不上，政府選擇了通過網站公告等代替方式。政府曾表示，將對不服從命令的實習醫生至少吊銷3個月的執照，並啟動司法程序。福祉部相關人士解釋說：“他們都是事件初期復工命令對象中，掛號郵件被退回或換掉電話號碼的人。” 醫協當天就扣押搜查和傳達公示表示：“被誣陷教唆基於自由意提交辭職書，強制要求因辭職及合同結束等無法返回的醫院的實習醫生進行勞動。”醫協表示，將於3日在首爾市永登浦區汝矣島舉行大規模集會。

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