國家重要科學技術水平首次被中國超越. March. 01, 2024 07:27. . 據評價，在國家層面11項重大領域136項核心科學技術方面，韓國的水平首次被中國反超。10年間，韓國與美國的技術差距從4.7年縮小到3.2年，縮短了1年半，而中國從6.6年大幅縮短到3.0年，超越了韓國。就50項國家戰略技術而言，中國遙遙領先。有人評價說，中國追趕韓國的時代已經結束，甚至讓人感到涼意。 科學技術信息通訊部每兩年對5個主要國家（韓國、美國、歐盟、日本、中國）發表的技術水平進行評價，結果顯示，以2022年為基準，如果把排名第壹的美國水平視為100%，中國和韓國分別為82.6%和81.5%。2020年韓國以0.1個百分點的差距勉強領先中國，但現在首次被逆轉。在中國隊奔跑的期間，韓國隊壹直在爬。在信息通訊技術領域，2012年僅為美國67.5%的中國在10年後已經趕至87.9%。同期，韓國從82.2%變為82.6%，幾乎是原地踏步。 如果對50個國家戰略技術進行篩選評價，中國的技術水平為86.5%，不僅超過韓國（81.7%），甚至超過日本（85.2%）。以量子計算、宇宙航空、人工智能等為中心，中國正在迅速追趕美國。相反，韓國只在二次電池領域表現出最高水平。在宇宙航空、海洋領域，2020年8.6年的與美國技術差距在兩年內大幅擴大到11.8年。 中國自2015年提出“中國制造2025”政策以來，集中開展尖端產業的人才和預算支援，持續提高技術水平。結果，去年中國以電動汽車為先導，實現了世界汽車出口第壹的目標，在人工智能、機器人等未來核心產業上與美國展開競爭。繼今年初世界最大的信息技術、家電展示會“國際消費電子展（CES）2024”之後，昨天閉幕的世界最大的移動通信博覽會“世界移動通信大會（MWC）”上，中國企業也大舉參加，展示自己的技術實力，受到了世界的關註。 但壹度是研發模範生的韓國技術競爭力正在日益退步。相比革新，更追求穩定，集中於簡單的課題，激活民間研發投資的放寬限制和金融支援也不足。去年，政府在沒有充分準備的情況下，大幅削減今年的研發預算，與科學界產生了矛盾。哪怕從現在開始，只有積極支援挑戰性研究，致力於人才培養，恢復技術競爭力，才能在日益激烈的全球尖端技術戰爭中生存下來。

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