弗雷迪•默丘裏居住過的倫敦住宅以500億韓元的價格投放市場. February. 29, 2024 07:28. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 傳奇搖滾樂團“皇後樂隊”的主唱弗雷迪•默丘裏身前居住過的、位於英國倫敦西部富人區肯辛頓地區的雙層住宅“Garden Lodge”被掛牌出售。 英國日刊《泰晤士報》等媒體27日（當地時間）報道稱，“Garden Lodge是默丘裏在1991年去世之前停留了約11年的地方”，“最近，房地產咨詢公司Night Frank以3000萬英鎊（約500億韓元）的價格將其投放市場。” 默丘裏生前稱其為“倫敦市中心鄉村之家”的Garden Lodge建於1907年。皇後樂隊的代表曲《波西米亞狂想曲》作曲時使用的鋼琴所在的大客廳和從日本獲得靈感而裝飾的東洋式庭院等非常有名。默丘裏在1980年購買該房子後，向被選為當代最佳室內設計師的羅賓•摩爾•埃德提出要求，並進行了10年的改造作業。 默丘裏於1991年去世，給前戀人兼朋友瑪麗•奧斯汀留下了這所房子作為遺產。此後在Garden Lodge生活了約30年的奧斯汀在接受《彭博社》采訪時表示：“只是以我的名義存在，房子壹直都是弗雷迪的”，“我現在好像到了翻開人生新篇章的時候了。”奧斯汀去年9月拍賣了家裏的約1500件物品，部分收益捐贈給了皇後樂隊成員設立的艾滋病相關團體等。 房地產企業為了保護個人信息，沒有公開Garden Lodge的細節。企業方面表示：“為了防止粉絲們假裝購買者湧入，計劃確認是否有購買能力後，再讓他們看房子。”

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