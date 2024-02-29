韓國合計出生率為0.65名，8年間新生兒數減半. February. 29, 2024 07:27. . 去年第四季度韓口的合計出生率為0.65名，創下了歷史最低值。雖然年合計生育率勉強維持在0.7名左右，但如果按照這種趨勢發展下去，今年的生育率可能降至0.6名左右。韓國是經濟合作與發展組織中唯壹壹個出生率低於1的國家。據說，這壹水平與與俄羅斯進行戰爭的烏克蘭相似。 出生率每年都在不斷下探，去年新生兒數只有23萬名。與2015年新生兒數（43萬名）相比，8年間幾乎減少了壹半。韓國從2020年開始死亡人數超過新生兒數，去年總人口減少了12萬名。據統計廳的未來人口推算，到2041年，韓國總人口將減少到4000萬人左右。既不是因為戰爭也不是因為災難，韓國正成為因人口減少而消失的國家，這種憂慮正在成為現實。 青年們訴說道：“即使想生孩子也不能生。”首先，由於喜歡長時間工作的職場文化，很難兼顧工作和育兒。在5人以上的企業中，只有52%的企業可以在必要時使用育兒休假，引進上下班時差制等靈活工作制的企業只有25%。但是，如果放棄雙職工，就無法承擔飆升的居住費和教育費。結果就是推遲或放棄生育。 在比韓國更早經歷低出生率的國家中，曾有過通過果斷的政策使出生率回升的事例。法國充分支援家庭津貼,支援這些津貼時對非婚家庭的子女也沒有歧視。德國擴充保育設施和全日制學校，由國家負責育兒。瑞典制定了育兒休假“爸爸分配制”，父母最多可以使用480天的休假。這些國家的出生率維持在1.5名-1.8名左右。 政府從2006年起的18年間在低出生率政策上投入了約360萬億韓元，但未能創造出適合生兒育女的好環境。因為與低出生率無關的各種部門事業被包裝成低出生率政策，對真正需要的制度進行壹點點的支援，因此很難感受到其效果。除去住宅融資等，兒童津貼、育兒休職工資等家庭相關政府支出占韓國國內生產總值的1.4%，遠低於經合組織成員國的平均水平（2.2%）。即使為時嫌晚，也應該剔除以展示形式羅列的政策，集中力量對效果得到驗證的政策進行果斷的支援。政府不能沒有緊迫感，只是裝模作樣地袖手旁觀關系到國家命運的危機。

한국어