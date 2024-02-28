“火葬懸崖”要來了……4年間火葬人口增加8萬具，但全國火葬場只增設2處. February. 28, 2024 07:29. by 朱賢宇記者、孫俊英記者 woojoo@donga.com. “忙得不可開交，連追悼的氣氛都沒有。” 最近來到仁川富平區仁川市立升華院火葬場的金某（47歲）掩飾不住內心的慌張。交接裝有家人遺體的棺材後，走向觀望室（玻璃墻之間確認火葬的空間），遺屬們還沒來得及集合，火葬爐的門就關上了。由於沒有看到故人最後壹面的失望，壹位遺屬直接癱坐在了座位上。2小時後，遺屬們接過骨灰盒，急忙趕往墓地。因為火葬的屍體堆積如山。 像這樣，不能保障與家人道別的遺屬們分享尊嚴問候的機會，是因為火葬場越來越不足。27日，據保健福利部透露，2022年國內火葬人口為34.2128萬名，比2018年增加了8.2781萬名（31.9%）。但同期，全國火葬場從347個增加到382個，僅增加了35個。因為每當地方自治團體想要擴充葬事設施時，都會遭到居民的反對，火葬場從60處增加到62處，只增加了2處。 距離家人去世也找不到火葬場所的“火葬懸崖”僅剩6年。目前，韓國國內火葬場每年可火葬的屍體為34.668萬具。但是，如果將火葬率（90%）代入統計廳的將來死亡者推算，到2030年將產生36.9萬多具的火葬需求。僅壹天就有61具屍體因無處火葬而“漂泊”。據福祉部透露，到2028年為止，全國沒有壹家新準備竣工計劃的火葬場。

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