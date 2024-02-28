“韓國大企業的工作崗位比重為14%，OECD墊底”. February. 28, 2024 07:29. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 國策研究機構指出，由於過度的支援和大企業的限制，中小企業陷入了想要自己停止增長的“彼得潘綜合癥”。大企業工作崗位不足助長了入學考試競爭，降低了出生率，因此要改善中小企業回避增長的政策。 27日，韓國開發研究院（KDI）發表了題為《需要更多的大企業工作崗位》的報告，並做出了上述表示。據此，韓國大企業的工作崗位比重為14%，在經濟合作與發展組織（OECD）32個國家中排名倒數第壹。這還不到OECD平均水平（32%）的壹半，只相當於排名第壹的美國（58%）四分之壹的水平。OECD規定，擁有250名以上職員的企業是大企業。 報告書指出，像這樣不足的大企業工作崗位在就業競爭之前，首先使入學競爭過熱。實際上，畢業於上位20%大學的勞動者最多可獲得相當於下位20%的大學畢業生工資的1.5倍。中小企業很難正常使用育兒休假等，因此大企業的工作崗位不足對出生率也會產生負面影響。 但是報告書主張，政府政策阻礙了“優質工作崗位”大企業工作崗位的增加。也就是說，由於對中小企業的過度支援，中小企業壯大的誘因較少。相反，大企業卻受到以大型超市營業時間限制為代表的各種限制。 撰寫報告書的KDI高級研究委員高永善（音譯）表示：“如果向中小企業提供很多支援，他們就不想擴大規模，而是想留在中小企業。這是壹種彼得潘綜合癥。”他還補充道，“有必要檢查中小企業支援政策的效果性，重新討論中小企業適合行業制度、大型超市營業時間限制等大企業的限制。

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