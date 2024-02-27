是蔚山實現三連冠還是全北奪回陣地，或是引進林加德的首爾問鼎？. February. 27, 2024 07:26. by 金培中 wanted@donga.com. “除了蔚山、全北、FC首爾三支球隊之外，其他球隊的水平應該相差不大。” 26日，在首爾廣場酒店舉行了2024賽季K聯賽媒體日。對於“請預測本賽季的版圖”的提問，第二位拿起麥克風的水原FC隊主教練金殷中表示“三強九中”，其他隊的主教練也大體上表示同意。仁川FC隊主教練趙城晥表示：“如果首爾隊在賽季初期能夠很好地把握住節奏，那麽三支球隊的冠軍競爭格局將會出現。其他球隊（戰鬥力相似）將根據比賽當天的狀態等來決定比賽的勝負。” 對於這樣的反應，蔚山隊主教練洪明甫表示：“今年我們隊的目標還沒設定，就有很多人為我們設定了K聯賽3連冠的目標”，“為了達成目標，雖然還有不足之處，但是會好好準備的。”上賽季實現兩連冠的蔚山隊將向歷屆職業足球聯賽中只有全北、城南兩隊成功過的三連冠發起挑戰。全北隊在2017~2021年取得了K聯賽歷史最多的5連冠，目前征戰K2聯賽的城南隊在城南壹和隊時期的1993~1995年、2001~2003年曾兩次獲得聯賽3連冠。 蔚山隊要想實現三連冠並非易事。其他奪冠候選球隊的戰鬥力得到加強，再加上最近前韓國國家足球隊主教練尤爾根•克林斯曼因暴露在亞洲杯上的比賽運營問題等被撤換後，洪明甫主教練被提名為繼任者，球隊的氣氛也變得混亂不堪。洪明甫主教練表示：“最近幾天，不管我的意誌如何，總有人提起（國家隊主教練）談資，我感到非常痛苦”，“我對這種情況壹無所知。讓我想起了過去，那段時光也很艱難。”2014年巴西世界杯時，洪教練曾因成績不佳而被撤換。 被認為是阻止蔚山三連冠的強有力候選的全北隊瞄準了“名門重建”。K聯賽最多冠軍球隊（9次）全北隊去年僅排在第4位。全北隊主教練丹•彼得雷斯庫表示：“將展現出比去年更好的面貌。為了給球迷們帶來幸福，我至少會拿壹個冠軍獎杯。”去年全北隊以45粒進球在12支球隊中排名第7位，但新賽季球隊從大田隊引進上賽季在聯賽中與蔚山隊的周敏圭壹起攻入聯賽最多的17粒進球的外援蒂亞戈，加強了火力。首爾隊也被指為有望阻止蔚山三連冠的“旋風”球隊。去年排名第7位的首爾隊引進了在浦項制鐵隊被稱為“機動魔術”並取得好成績的金基東主教練，接著又引進了英超曼聯青年隊出身、英格蘭國家代表出身的傑西•林加德，壹躍成為奪冠熱門。K1聯賽各球隊的主教練們預測說，本賽季的排名競爭將非常激烈，除了“三強”以外，沒有明顯的“魚腩球隊”。有預測稱，上賽季作為升班馬最終排名聯賽第三的光州隊本賽季可能會展開“四強”競爭。也有人對在2018年雅加達-巨港亞運會上帶領韓國足球奪冠的濟州隊主教練金鶴範時隔6年重返K聯賽表示關心。金基東主教練表示：“金鶴範主教練經驗豐富，在打造戰術和捏合球員方面極具領袖魅力。期待能展現出以前濟州隊很好的面貌。”2022賽季後降級的金泉隊時隔壹個賽季重返K1聯賽。金泉隊主教練鄭正溶表示：“將以挑戰者的心態努力打好每壹場比賽。”本賽季職業足球聯賽將以3月1日衛冕冠軍蔚山現代隊和浦項制鐵隊的正式揭幕戰開始，到11月23日為止，進入為期9個月的大長征。

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