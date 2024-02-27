韓國政府對參與“提升價值”的企業提供稅制支援等獎勵. February. 27, 2024 07:25. by 姜宇錫記者、李東勛記者 wskang@donga.com、dhlee@donga.com. 韓國政府為了消除慢性“韓國折扣”（韓國股市被低估），出臺了支持企業自行提高股東價值的方案。其核心是，對定期公布企業價值提高方案的上市公司給予稅制支援等獎勵。 金融委員會、韓國交易所、資本市場研究院等26日壹起舉行“旨在實現韓國股市飛躍的企業價值提升支援方案第壹次研討會”，並公開了企業價值提升項目的詳細內容。金柱鉉委員長表示：“我們將提出指導方針，讓上市公司為提高企業價值而努力。政府將提供果斷的獎勵，引導企業自發參與。” 政府計劃在年內推出與新指數相關的上市指數基金，以便資金流入致力於提高企業價值的企業，還決定向公示優秀企業授予表彰，並向對象企業提供稅政支援和編入指數等優惠。 但市場反應冷淡。也就是說，此次方案很難從根本上改變韓國股市的體質。當天，韓國綜合股價指數收盤價比前壹天下跌0.77%，以2647.08點收盤。KB金融和新韓控股的股價分別下降5.02%和4.5%等，入選代表性企業價值業受惠股的“低股價凈資產比率”股票大部分暴跌。

한국어