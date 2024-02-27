“清掃人類垃圾”……處決惡人的“黑暗英雄”拷問正義. February. 27, 2024 07:25. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “只是清理了人類垃圾而已。”（出自奈飛電視劇《殺人者o難堪》） “法律有漏洞。現在由我來填補這個漏洞。”（出自迪士尼+電視劇《義務警察Vigilante》） 最近，在善惡的邊界上拷問社會正義的“黑暗英雄”內容物很受歡迎。如果說現有的英雄片是以善良的英雄為主展開的話，那麽展現黑暗面的黑暗英雄則展現了人類心理的立體面貌。 9日在奈飛公開後，在韓國、泰國、越南、新加坡等10個國家收視率（Views）排名第壹的《殺人者o難堪》就是代表性的例子。該作品講述了主人公李宕（崔宇植飾）從偶然殺人開始到處決“該死之人”的故事。李宕徘徊於善惡之間殺害惡徒的場面在社交網絡服務（SNS）上引起了爭議。這是因為，不是司法當局，而是個人直接處決引起社會公憤的犯罪者是否正當。 去年11月在迪士尼+上公開後，在韓國電視秀領域排名第壹的《義務警察》也是黑暗英雄片。主人公金智勇（南柱赫飾）白天是模範警察大學的學生，但晚上會親自去找犯罪分子進行審判。因為小時候智勇的母親在自己眼前被毆打致死，但犯人以身心微弱為由，獲得了較低的刑量後出獄。這部電視劇也在SNS上就惡人中如何定義該死之人，對其怎樣處罰才合適等問題引發了爭議。 黑暗英雄之所以受到關註，是因為大眾認為惡毒的犯罪分子只受到相對較輕的處罰。像去年2月播放的最高收視率達到21%的SBS電視劇《模範出租車2》壹樣，代替冤屈受害者的復仇劇給對現實感到郁悶的觀眾帶來了代理滿足感。 與此相關，《殺人者o難堪》和《義務警察》以及去年8月播出後引發死刑爭議的SBS電視劇《國民死刑投票》都是由網絡漫畫改編的。也有人認為，對讀者的實時反應敏感的網絡漫畫原著觸動了認為法律處罰比罪行微弱的大眾的公憤。大眾文化評論家金成洙（音）表示：“大眾對司法機關無法正常進行公共處罰的憤怒引發了黑暗英雄熱潮。” 黑暗英雄片還揭露了迅速、痛快地處決惡棍的方法最終是暴力的荒謬感。在《殺人犯o難堪》中，刑警張難堪（孫錫求飾）對李宕說：“妳成什麽神了？妳憑什麽作出懲罰？” 也有人認為，這是以在線視頻服務（OTT）為中心，展現社會陰暗的壹面，包含告發性信息的內容受到歡迎的現象的延長線。去年7月公開的奈飛電視劇《D.P.》第二季達成了改善軍隊服役的社會共識。2022年公開的奈飛電視劇《少年法庭》成為引發社會對觸法少年討論的契機。大眾文化評論家河在根（音）分析說：“借助接觸到OTT內容的觀眾們通過SNS立即共享社會公憤的方式，以社會問題為主題的內容正在獲得大眾的人氣。”

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