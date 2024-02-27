“朝鮮潛射導彈使用韓國冷發射技術……”，下壹個目標竟然是“核潛水艇”. February. 27, 2024 07:24. . 韓國情報機關認為，朝鮮正在積極利用從韓國防衛產業企業通過網絡黑客竊取的技術增強核心戰略武器。韓國情報當局的評估結果認為，朝鮮利用2016年從韓國造船企業手中奪取的冷發射技術，大幅縮短了潛射彈道導彈的開發時間，去年發射的軍事偵察衛星也大量使用了從韓國國內外衛星企業奪取的運載火箭和光學裝備技術。 雖然關於朝鮮網絡攻擊的警告不是壹天兩天的事情，但韓國情報當局認為朝鮮潛射導彈和偵察衛星等戰略武器采用韓國軍工企業技術，尚屬首次。這是朝鮮的網絡黑客嚴重威脅韓國安全的警報。國家情報院最近與德國情報機關憲法保衛局壹起發表了防止防衛產業遭受朝鮮網絡攻擊的聯合保安勸告信。有外媒報道稱，朝鮮黑客攻擊個人弱點，竊取信息，甚至動員了生成型人工智能。 特別是根據朝鮮國務委員長金正恩的指示確定目標並進行集中攻擊的朝鮮黑客組織的攻擊模式，韓國情報當局非常關註。金正恩去年7、8月視察海軍部隊時強調“加強海軍力量”後，黑客集中對韓國4家造船企業實施攻擊；去年10月下達“加強無人機生產”的指示後，韓國無人機企業接連遭到黑客攻擊。據悉，韓國情報當局正在密切關註下壹個目標，即可能是金正恩最近鼓勵的核潛艇技術。 朝鮮不僅把網絡黑客作為竊取虛擬貨幣等賺取外匯的手段，還積極利用網絡黑客作為獲取武器技術的低成本、高效率的致命武器。早在10年前，朝鮮就曾以制作醜化金正恩的電影為由，對索尼影業進行黑客攻擊。網絡世界的現實是，即使具備再精巧的防禦網，也跟不上攻擊力。盡管如此，還是應該大幅加強對網絡安全的投資和教育，保持常態化的警戒態勢。至少不能再發生好不容易積累的技術被盜後用於針對我們的殺傷性武器的荒唐事情。

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