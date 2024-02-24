美國、日本、臺灣、歐洲股價創歷史新高……革新推動的全球股價. February. 24, 2024 07:20. . 掌握人工智能半導體市場80%的美國半導體企業英偉達的爆發性業績正在動搖全球股市。美國股市不僅刷新了歷史最高值，而且受此影響，日本、歐洲、臺灣股市也創下了歷史最高紀錄。雖然人工智能革新引發的世界股市的上升拉力賽正在順利進行，但韓國股市卻脫離了潮流，被困在6年前的水平上。 紐約股市道瓊斯指數22日首次突破3.9萬點大關。英偉達的業績報表大大超出市場預期，拉動了股市。英偉達股價在壹天內上漲16.4%，市價總額接近2萬億美元。日本日經指數恢復到資產市場泡沫崩潰前的水平，刷新了34年零2個月以來的歷史最高值。臺灣加權指數也連日來刷新最高紀錄。泛歐洲指數斯托克600也達到了自成立以來的歷史最高水平。 被稱為“瑰麗七股”的企業正在改寫美國股市的歷史。微軟、字母表等大型技術企業主導人工智能革命，人工智能半導體的絕對強者英偉達和競爭公司AMD獲得反射利益，股市正在沸騰。在日本股市，包括東京電子等多家半導體設備企業的“七武士”正在享受人工智能革命的捐滴效應。臺灣股價由獨家生產英偉達半導體的臺積電、歐洲股價由半導體設計的強者英國安謀和半導體曝光設備企業荷蘭阿斯麥等推高。 相反，在韓國股市，享受人工智能熱潮優惠的企業很少。向英偉達提供高帶寬存儲器的SK海力士的股價雖然創下了申報價，但主導整個股市還遠遠不夠。有評價認為，三星電子、Naver、Kakao等企業活躍的韓國的人工智能實力，以美國100分來看，還處於47分的水平。作為新壹代增長動力而備受矚目的電池企業因電動汽車市場的停滯，反而導致整體股價下跌。 美國等主要國家股市的躍進是因為全球投資者湧向未來價值明確的企業。如果韓國代表企業在第四次產業革命的中心地帶不能證明其價值，即使為了刺激股價而使用再多的籌碼，也很難取得效果。這就是企業和政府為確保革新領域的超差距競爭力、必須投入所有可用的資源的原因。

한국어