“如果實習醫生離崗長期化，3月將發生醫療大亂”. February. 23, 2024 07:51. by 朴星民 min@donga.com. 隨著政府和醫生團體就醫科大學擴招問題長期對峙，人們越來越擔心會發生“3月醫療大亂”。現在大型醫院隨著實習醫生（見習醫生、住院醫生）大舉離開醫院，手術減少了30%-50%，采取了以重癥、急救患者為主的緊急診療運營機制。 據醫療界和保健福祉部22日透露，本月底在全國大型醫院結束實習的住院醫生第四年即將離開醫院。住院醫生第四年是進修的最後階段，因此相當壹部分人沒有離開醫院，正在工作。另外，以壹年為單位簽訂合同的助理醫生的工作期限也將同時到期。首爾某大型醫院院長表示：“住院醫生和助理醫生將大舉離開，但沒有新來的人。下個月將面臨真正的危機。” 以首爾市波拉美醫院等97家公共醫療機構為中心的“緊急診療計劃”也很有可能在下個月超負荷運轉。仁川醫療院院長趙承衍（音）表示：“再過兩三周，大型醫院也因無法由助理醫生和教授進行應對而被轉院的患者將會進壹步增加。現在屬於勉強堅持的情況，醫療院也因收容能力有限，無法承受。” 據保健福祉部透露，截至21日晚10時，全國100家進修醫院共有9275名（占總數74.4%）實習醫生遞交了辭呈，其中8024人（64.4%）離開了工作崗位。雖然政府下達了返崗從業命令，但尚未返回的人員共有5596人。

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