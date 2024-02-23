達成8年合同協議的柳賢振將成為“永遠的韓華人”. February. 23, 2024 07:50. by 任寶美 bom@donga.com. “韓國怪物”柳賢振（37歲）和老東家韓華隊的選擇也體現了母公司的核心價值“信用和義氣”。 韓華俱樂部22日表示，球隊已與柳賢振簽訂了總額170億韓元（包括Opt-out）的8年合同。合同規模在職業棒球歷史上排名第壹，合同期限並列第壹。在此之前，自由簽約選手（FA）梁義智在2022年與鬥山隊以152億韓元（4+2年）簽訂的合同是最高規模，同年獲得FA資格的朴瑉宇與老東家NC隊以8年總額140億韓元蓋章，創下了最長合同年限紀錄。 第壹次聽到柳賢振時隔12年回歸韓華隊的消息時，最大規模就如同既定事實。但是，沒有多少人預測會得到最長合同年限的保障。對此，韓華俱樂部代表理事朴贊赫表示：“最重視的是‘象征性’。我們制定了賦予最大規模合同‘永遠的韓華人’意義的期限。”1987年3月25日出生的柳賢振如果能堅持到合同的最後壹年， 即44歲的2031年，就可以改寫由球隊前輩宋津宇（59歲）保持的職業棒球歷史最高齡出場記錄（43歲零219天）。 8年合同不僅有利於名分，也有利於實際利益。因為可以享受年均支付額減少壹半的效果。這樣壹來，韓華隊在年薪總額上限方面也綽綽有余。目前，韓國職業棒球的工資帽為114.2638億韓元。在簽訂4年合同時，柳賢振壹個人占據韓華工資帽的37.2%，但在簽訂8年合同時，將減少到18.6%的水平。在美國職業棒球大聯盟（MLB）中，想要“繞過”工資帽時，壹般都會使用年薪支付延期制度，但韓國職業棒球卻沒有這樣的制度。 柳賢振畢業於仁川東山高中，2006年與韓華隊簽約時得到了2.5億韓元的簽約金。此後直到2013年轉會MLB為止，他共賺了16.4億韓元的薪水。在MLB效力11年的年薪總額約為1779億韓元（約1.3389億美元）。如果再加上此次合約，柳賢振通過職業生涯賺了近1968億韓元。另外，柳賢振在2013年加入洛杉磯道奇隊時，還給韓華隊留下了壹筆約2574.7737萬美元（約342億韓元）的轉會費。 在韓國棒球選手中，只有秋信守（42歲•SSG）壹人比柳賢振的總收入多。秋信守在MLB和韓國職業棒球中賺了約2031億韓元。而經歷過韓美日職業棒球賽的“韓國特級”朴贊浩（51歲）的總年薪為1170億韓元。 柳賢振表示：“球隊相信我，給予了我很好的待遇，我會盡最大努力重新作為韓華隊的壹員活躍在球場上，創造新的記錄和歷史”，“我認為在自己還有充足的本事時，就應盡早回到隊裏才對。能夠再次回歸，我感到非常高興和激動。”柳賢振將於23日上午前往日本沖繩，加入韓華壹隊的春季集訓。 柳賢振到去年為止效力了4年的多倫多俱樂部當天也通過官方社交媒體表示，“柳賢振選手，謝謝妳。多倫多藍鳥隊的‘韓國怪物’將永遠被人們銘記。”

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