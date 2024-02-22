女畫家的挑戰. February. 22, 2024 07:54. . 阿德萊德•拉比勒-吉亞爾畫的《與兩個學生在壹起的自畫像》（1785年•照片）是講述18世紀歐洲女性美術教育的重要畫作。在女性既不能接受美術教育，也不能成為畫家的時代，阿德萊德•拉比勒-吉亞爾在盧浮宮內開設了首家女性教授學生的工作室，成為了皇家美術學院的會員。那怎麽可能呢？ 在巴黎藝術家村長大的拉比勒-吉亞爾向鄰居學習繪畫，培養了畫家的夢想。但是皇家美術學院不允許女學生入學。她主張男女平等，自己接受女性弟子進行教育，並以出色的實力得到了貴族的贊助。 1783年5月31日，學院通過投票接納拉比勒-吉亞爾為會員。“絕代艷後”瑪麗•安托瓦內特的肖像畫家伊麗莎白•維熱•勒布倫也在同壹天被選為會員。對兩位女性的加入感到憤怒的男會員們不僅侮辱了她們的作品，還貶低了她們的人格。最終制定了女性配額制，將女性會員數限制在與當時女性人數相同的4人。 拉比勒-吉亞爾在下壹個沙龍展上畫出了這幅畫。她辯稱，皇家美術學院應該接納更多的女性。畫家把自己描繪成壹個成功畫家的樣子。她身穿優雅的絲綢禮服，坐在畫架前熟練地擺弄著畫具。站在後面的兩位女性是她非常珍惜的弟子瑪麗•加布裏埃爾•卡佩和卡羅•德•羅斯蒙。羅斯蒙看著老師的畫，露出感嘆的表情，卡佩則凝視著畫面外的觀眾。雖然弟子們比老師年輕漂亮，但禮服顏色和風格更加文靜和謙虛。 最值得關註的是她們的手。老師坐在畫具前，卡佩靠在老師坐的椅子上，羅斯蒙抱著同事的腰。三個人相互聯結，表現出對彼此的支持和連帶關系。雖然弟子們最終沒能成為皇家美術學院會員，但多虧了老師，她們永遠被刻在畫幅上。

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